Xbox Series X|S ha vendido más de 21 millones de unidades desde su lanzamiento

Hasta la fecha se han vendido 21 millones de Xbox Series X y Xbox Series S, según ha dado a conocer a través de una presentación de ID@Xbox en un evento en Brasil.

Junto con esto desde Xbox han dado a conocer las ventas combinadas de Xbox Series X/S y Xbox One suman 79 millones de unidades, por lo cual se deduce que entre Xbox One, Xbox One S y Xbox One X se han venido 58 millones de unidades.

Esta cifra actualiza a los datos dados a conocer a principios de este año, cuando analistas apuntaban que se habían vendido 18,5 millones de Xbox Series X/S.

Cabe recordar que actualmente Microsoft se encuentra en medio de un juicio con la FTC en Estados Unidos por la compra de Activision Blizzard, compra que en caso de concretarse entregaría a la compañía un importante catálogo de juegos.