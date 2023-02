¿Ya apareció una figura clave de The Last of Us: Part II en la serie? Los creadores abordaron la identidad de un llamativo personaje del sexto episodio

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “Kin”, el sexto episodio de la serie de The Last of Us, y una parte del videojuego The Last of Us: Part II]

Desde que el sexto episodio de la serie de The Last of Us se estrenó el pasado domingo en HBO Max, los fanáticos del videojuego que inspiró al programa han estado especulando sobre los easter eggs o guiños a The Last of Us: Part II en aquel capítulo.

Después de todo, con una ambientación en la ciudad de Jackson, la serie no solo nos mostró un vistazo al sitio que es el hogar de Joel y Ellie en el segundo juego y no apareció en el título original, sino que también incluyó elementos que serían guiños a la historia que está por venir.

Ante todo en el aspecto más evidente tenemos la ciudad y la mención de Maria a las patrullas que se realizan para cuidar ese asentamiento. Todo mientras también vemos a Shimmer, el caballo de Ellie en The Last of Us: Part II, como potrillo. Pero quizás nada llamó tanto la atención de los fanáticos como la aparición de un misterioso personaje secundario.

Como recordarán mientras Joel, Ellie, Maria y Tommy están comiendo en el comedor de Jackson, una niña observa desde la distancia a Ellie. Por supuesto, el personaje de Bella Ramsey no se toma de buena manera aquel espionaje y reclama al respecto ante lo que Maria le dice que “ella solo tenía curiosidad” porque los niños de Jackson “usualmente no se ven ni hablan” como Ellie.

A raíz de la apariencia de la niña y la ambientación de la secuencia varios fanáticos asumieron que sería nada más ni nada menos que Dina, la habitante de Jackson que se convierte en pareja de Ellie en The Last of Us: Part II.

¿Dina?

Pero ¿es verdaderamente Dina? Mientras los créditos del episodio solo dicen que la actriz Paolina van Kleef interpretó a la “chica mirando”, los creadores de la serie fueron aún más escuetos con su explicación.

En el contexto del podcast oficial de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann hablaron sobre la escena señalando que no sería necesariamente un easter egg y más bien se trataría de un momento “ambiguo” en que “alguien está mirando a Ellie”.

“Me pregunto quién podría ser teoréticamente o no, tal vez lo averiguaremos un día”, bromeó Mazin.

Y por su parte Druckmann, productor de la serie y co-creador del juego original y su secuela, añadió: “En (The Last of Us: Part II) hay una historia sobre la primera vez que Dina conoció a Ellie que es muy similar a lo que sucede aquí”.

La historia de The Last of Us: Part II a la que se refiere Druckmann ocurre cuando Ellie y Dina están comenzando su misión en Seattle. Dina recuerda cómo fue la primera vez que vio a Ellie y, después de que esa última explica que cuando recién llegó a Jackson se dedicó a guardar comida en sus bolsillos creyendo que acabaría, Dina afirma que fue testigo de eso.

“Vi eso. Recuerdo que pensé ‘¿Quien es esta niña que se está robando todas las cecinas?”, dice Dina.

Obviamente la similitud entre ambas interacciones podría ser una antesala de la adaptación de The Last of Us: Part II en la segunda temporada de la serie y no sería sorprendente considerando la importancia de Dina en esa historia y como otros elementos del sexto episodio tantearon puntos de ese juego como al mencionado Shimmer o la granja de ovejas.

Pero no se ilusionen tanto porque aún no hay confirmación defnitiva de que la niña en la escena del comedor sea dina Dina ya que aunque con esa idea podría ser algo evidente, Mazin añadió una cuota de duda y dijo: “Eso no significa que sea Dina, pero tampoco significa que no lo sea”.

The Last of Us presentará su séptimo episodio el próximo domingo.