El recopilatorio Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy ya está disponible

Hoy se llevará a cabo el evento Square Enix Presents, donde la compañía dará a conocer las novedades de sus diferentes franquicias para el futuro. Entre estas se esperaba el anuncio del rumoreado recopilatorio del reinicio de Tomb Raider, pero el juego parece haberse adelantado y ya se encuentra disponible.

Se trata de Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy, juego que reunirá los tres títulos que conformaron este reinicio en las aventuras de Lara Croft y que comenzaron en 2013. Es así como incluye: Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

El recopilatorio, se enceuntra disponible tanto para PS4, como Xbox One, y se podrá jugar a través de al retrocompatibilidad tanto en PS5 como Xbox Series X|S.

Actualmente el juego se encuentra con una oferta de 60% en ambas plataformas, y puedes acceder a él desde los siguientes enlaces: PS4 - Xbox One.