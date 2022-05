Ya existen ideas para otros spin-offs de The Boys

Amazon Prime Video todavía no anuncia ni un título ni una fecha de estreno para su primer spin-off live-action de The Boys, sin embargo, los encargados de la popular y violenta serie ya tendrían en consideración otras producciones derivadas de la historia de Butcher, Homelander y compañía.

Con miras el estreno de la tercera temporada de The Boys el showrunner de esa serie, Eric Kripke, conversó con EW y reveló que actualmente existen guiones para otros spin-offs de la serie.

“Tenemos un par de guiones más (para programas) de los que estamos en varias etapas de conversaciones”, dijo Kripke. “No creo que nos apresuremos. Creo que queremos construirlo lentamente”.

Kripke no detalló qué pretenden abordar esos potenciales programas. No obstante, remarcó que no pretenden que todas la series derivadas de The Boys sean iguales y por ende cualquier nuevo spin-off debería marcar una diferencia respecto a la serie principal y el proyecto de superhéroes universitarios.

“Si el programa universitario funciona, entonces tal vez haya apetito por más (spin-offs)”, dijo Kripke. “Pero creo que no tenemos prisa porque esto solo funciona si cada programa es totalmente diferente al otro y mantenemos el mismo nivel de calidad que The Boys. De lo contrario, es algo así como, ¿cuál es el punto de hacerlo? Nos estamos esforzando mucho para no ser escoria de jodidos vendidos. Nos esforzamos mucho para asegurarnos de que cada programa o cada idea sea algo que queremos hacer por nuestra cuenta de todos modos, ya sea que esté conectado a The Boys o no”.

Mientras el primer spin-off de The Boys aún no tiene una fecha de estreno, la serie central de esta franquicia presentará sus nuevos episodios a partir del 3 de junio mediante Prime Video.