Ya pueden escuchar el tema principal de The Batman

¿Cuál es la música que viene a su cabeza cuando piensan en Batman? Si quieren quedarse con lo clásico probablemente su respuesta siempre apuntará al famoso “na na na Batman”, aunque claramente también hay adeptos del tema de Danny Elfman para Batman (1989) y ciertamente existen fanáticos que no pueden olvidar la melodía de los créditos iniciales de la serie animada de 1992.

Pero de cara a la próxima película del vigilante de Gotham, Michael Giacchino quiere que abran su corazón (y sus oídos) a una nueva música para Batman.

Pese a que todavía faltan varias semanas para el estreno de The Batman, durante este viernes se reveló el tema principal de aquella película.

Al igual que el resto de la banda sonora de The Batman, este tema fue compuesto por Michael Giacchino (Spider-Man: No Way Home, War for the Planet of the Apes) y, según el director Matt Reeves, ya existía cuando Robert Pattinson recién estaba completando los pasos para convertirse en el próximo Batman para el cine.

“Mi brillante amigo Michael Giacchino escribió este tema antes de que yo filmara un fotograma de The Batman. Todavía recuerdo haberlo escuchado en mi auto con Dylan Clark antes de subir al set para hacer la prueba de pantalla de Robert Pattinson”, escribió Reeves en el tweet que utilizó para compartir el tema.

Esta canción que simplemente es conocida como “The Batman” dura poco menos de 7 minutos y aunque algunos fragmentos de su propuesta ya se han escuchado en los adelantos de la película, pueden oírla en plenitud en el siguiente video.

The Batman se estrenará el próximo 3 de marzo.