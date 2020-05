Ya puedes descargar Borderlands: The Handsome Collection gratis en la Epic Games Store

Si estaban planeando comprar Borderlands Legendary Collection para Nintendo Switch tras su lanzamiento esta semana, quizás quieran reconsiderar esa idea para ahorrar un poco de dinero.

Resulta que durante la mañana de este jueves se reveló un nuevo título gratuito en la Epic Games Store y es nada más ni nada menos que Borderlands: The Handsome Collection.

Borderlands: The Handsome Collection es una recopilación de la saga que incluye Borderlands 2 y Borderlands: The Pre-Sequel además de todos su DLCs. Es decir, solo tiene un título menos que Borderlands Legendary Collection, Borderlands: Game of the Year Edition.

En ese sentido, si tienen dónde jugar y quieren ahorrar un poco de dinero a costa de un título menos, tal vez descargar gratis Borderlands: The Handsome Collection sea una buena opción. Sobretodo considerando que como referencia esa misma colección está a $32 mil pesos chilenos en Steam.

Tal y como sucedió con Civilization VI y Grand Theft Auto V, Borderlands: The Handsome Collection estará disponible de manera gratuita durante una semana desde este 28 de mayo y hasta el 4 de junio.

Para descargar la colección solo tienes que ingresar a la Epic Games Store y lo puedes hacer en este enlace.