Ya terminaron las filmaciones de Gen V, el spin-off universitario de The Boys

Mientras The Boys continúa desarrollando el rodaje de su cuarta temporada, otra producción enmarcada en el mundo de Homelander y compañía ya terminó sus filmaciones. Estamos hablando de Gen V, el primer spin-off live-action de The Boys.

Durante el pasado 16 de septiembre la cuenta oficial en Twitter de The Boys anunció que ya terminó el rodaje de Gen V, la serie que se enfocará en un grupo de superhéroes jóvenes que asisten a una universidad controlada por Vought International, el conglomerado detrás de The Seven.

La cuenta de The Boys en Twitter concretó este anuncio de la mano de algunas fotos del elenco. Sin embargo, no fijó una fecha ni un plazo para el estreno del programa.

Y aunque aún no hay una imagen promocional para la serie, previamente se revelaron algunos artes conceptuales para la universidad donde se desarrollará esta historia.

Gen V será protagonizada por Lizze Broadway, Maddie Phillips, Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Sean Patrick Thomas, Patrick Schwarzenegger y Shelley Conn, entre otros.