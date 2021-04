Zack Snyder anticipó que Army of the Dead también incluirá robots zombies

Cuando se presentó el tráiler más reciente de Army of the Dead uno de los elementos que más llamó la atención que la presencia de un tigre zombie. Sin embargo, aunque ese felino bastó para conquistar a algunos espectadores, Zack Snyder prometió que no será el único muerto viviente especial durante su próxima película.

En una entrevista con Movie Web, el director habló sobre los elementos nuevos que trató de incorporar en esta apuesta de zombies y anticipó que entre la multitud de criaturas de Las Vegas también aparecerán robots zombies.

“Tuve la idea desde el principio de que estos zombies iban a encarnar una evolución, que iban camino de convertirse en algo más, no son inactivos como los zombies a los que estamos acostumbrados. Era una forma de hacerlos frescos sin dejar de ofrecer el canon zombies de alguna manera“, dijo Snyder. “Realmente quería este tipo de ambigüedad extraña en sus orígenes, que, por supuesto, exploraremos en la serie animada. Y sin revelar demasiado...si prestas mucha atención, hay una serie de zombis que claramente no son zombies”.

“Ves zombis normales y luego ves algunos robots zombies ¿Son monitores que el gobierno ha colocado entre los zombis para vigilarlos? ¿Son tecnología de otro mundo? ¿Qué está ocurriendo allí?”, preguntó el director.

Army of the Dead se presentará el próximo 21 de mayo en Netflix, pero no esperen que las respuestas a todas las interrogantes que deslizó Snyder estén allí. Después de todo, como señaló el propio director, aunque la película ofrecerá robots zombies las explicaciones sobre esos y otros elementos probablemente llegarán en los otros proyectos que el streaming está desarrollando para esta franquicia.