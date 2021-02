Zack Snyder calificó como “genial” que la presión de los fans por su corte de Justice League llegara hasta los tweets sobre Plaza Sésamo

A estas alturas eso parece un panorama lejano, pero si en 2019 o a inicios de 2020 revisaban cualquier red social de Warner Bros, WarnerMedia, AT&T o DC Comics siempre aparecían uno o varios comentarios que clamaban por el lanzamiento del denominado “SnyderCut” de Justice League.

Actualmente esas publicaciones no han desaparecido por completo y con el estreno de la película fijado para mediados de marzo han evolucionado en anticipación por la versión de Justice League trazada por el director de Man of Steel.

Pero aunque en estos momentos toda la campaña agrupada bajo el hashtag #ReleaseTheSnyderCut puede parece algo del pasado simplemente porque cumplió su objetivo, el propio Zack Snyder reconoció al movimiento en redes sociales como un factor importante en el lanzamiento de la película.

En una entrevista para el libro Release the Snyder Cut: The Crazy True Story Behind the Fight That Saved Zack Snyder’s Justice League (vía The Direct), Snyder planteó que el estreno de su corte de Justice Legue simplemente no había sido posible sin la presión que sus fanáticos ejercieron al comentar con #ReleaseTheSnyderCut hasta en los tweets sobre Plaza Sésamo.

“Sus sitios web, su Twitter, su todo...estaban paralizados. Estaban literalmente paralizados“, comentó Snyder. “No podían hacer ningún lanzamiento. No podían hablar de nada. Estaba hablando con un ejecutivo anónimo que dijo que (HBO Max) tuiteaba algo sobre Plaza Sésamo y la gente decía: ‘¡Que se joda Elmo! ¡Liberen el Snyder Cut!’ Ese era el mundo en el que vivían. Y decían: ‘Jesucristo, ¿qué se supone que debemos hacer? ¡No podemos funcionar!’ Eso es bastante genial”.

Una simple búsqueda en Twitter basta para respaldar las palabras de Snyder y muestra que en octubre de 2019 el Community Manager de HBO Max probablemente no lo estaba pasando muy bien porque un tweet sobre Plaza Sésamo estaba lleno de comentarios sobre el “Snyder Cut”.

De hecho, hasta una persona comentó la misma publicación preguntado por qué pasaba eso.

Por supuesto, esto es solo un ejemplo de la presencia que la campaña de #ReleaseTheSnyderCut tuvo en redes sociales desde el estreno de la versión cinematografía de Justice League hasta el anuncio de que el corte del director finalmente saldrá mediante HBO Max.

En ese sentido, Snyder no solo valoró a la presión que ejercieron los fanáticos, sino que también planteó que usó la presencia de esos comentarios como un indicador de que se debería lanzar la película.

“Hicimos todos estos análisis y cuando fuimos a hablar con Warner Bros. sobre la posibilidad de lanzar la película les dije en la sala de juntas: ‘Se dan cuenta, no sé si lo saben, pero el más grande, el mayor volumen para cualquier campaña en las redes sociales para cualquier película que Warner Bros haya hecho es para una película que ustedes nunca lanzaron. La mayor cantidad de tweets, el mayor ruido de las redes sociales en la historia de Warner Bros. es para una película que ustedes no tienen‘”, comentó el director.

“Decían cosas como: ‘Bueno, es solo una minoría vocal. Es solo una pequeña cantidad de personas. Yo decía: ‘Está bien, es justo. Si eso es lo que quieren decir. Pero si eso es cierto, y no es tan importante, ¿Cómo es que ustedes, una corporación de medios gigante, no pueden generar la misma cantidad de impresiones en las redes sociales que esta minoría que no es tan importante?”, agregó Snyder.

Eventualmente la presión de los fanáticos se mezcló con el interés de Snyder, la disposición de HBO Max y la pandemia, por lo que el denominado “Snyder Cut” de Justice League finalmente verá la luz el próximo 18 de marzo.