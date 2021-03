Zack Snyder consideró darle una barba y corte de pelo tipo mullet a Superman en Justice League

La versión de Justice League que se presentó durante esta semana finalmente plasmó a la visión que tenía Zack Snyder para aquella película y el universo de adaptaciones de DC desarrollado por Warner Bros. Pero aunque a lo largo de las cuatro horas del “Snyder Cut” se concretaron varias de las ideas del director, naturalmente el responsable de Man of Steel también dejó algunas de sus proposiciones fuera de la película.

En ese sentido, además de revelar que quería una escena con otro Green Lantern, recientemente el director comentó que en algún minuto del desarrollo de Justice League consideró presentar a Superman con una barba y su pelo largo con un corte tipo mullet.

No obstante, aunque eso habría hecho referencia a algunas apariciones pasadas del héroe, Snyder contó que finalmente desistió de aquella idea porque Warner Bros no estaba muy convencido y él prefería enfocar sus energías en la disputa por el traje negro.

“En realidad hablamos mucho sobre eso (el pelo largo y la barba) y yo era un ligero defensor, un poco, del mullet”, dijo Snyder en una entrevista con el youtuber Tyrone Magnus. “Pero creo que no había manera de volver atrás con eso y en ese momento el estudio me estaba presionando mucho”.

“Tuve suerte de ser capaz de resolverlo, para poder conseguir el traje de negro”, agregó el director. “Habíamos investigado mucho antes, así que sabíamos cómo convertir el traje de color en negro”.

Pese a que el peinado tipo mullet de Superman era una referencia que podría haber sido difícil de explicar por temas de moda, parece que la justificación de un corte de pelo tan retro no era lo que más preocupaba a Warner Bros ya que Snyder recalcó que el estudio ni siquiera estaba convencido de permitir que el hombre de acero utilizara un traje negro.

De hecho, el director reiteró que filmó las escenas con el traje rojo y azul antes de modificar en post-producción su apariencia.

“Siempre dije que firmaría con el traje de color, pero es un error. Solo les digo en voz alta a ustedes, esto es una tontería. Y ellos dijeron: ‘No sabes de lo que estás hablando, nadie quiere un traje negro, solo pongamos los colores’”, recordó Snyder. “Y entonces pensé: ‘Miren, en post-producción, van a cambiar de opinión’”.

“Pero, aquí estamos con el traje negro”, concluyó el director antes de apuntar que no se podía echar pie atrás de la barba y el pelo largo porque los resultados no serían buenos como evidenció la versión cinematográfica.“Sí, la barba y el pelo largo, eso iba a ser ... no había forma de deshacer eso. Ya vimos cómo resultó la última vez que intentaron hacerlo”.