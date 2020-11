Zack Snyder contó por qué decidió terminar su versión de Justice League

En algún punto del próximo año toda la incertidumbre en torno a lo que podría haber sido la versión cinematográfica de Justice League se acabará y Zack Snyder finalmente presentará su corte de la película para poner fin años de especulaciones, campañas de los fans y teorías sobre sus ideas para la cinta centrada en el famoso equipo de héroes de DC.

Por supuesto, la idea del lanzamiento de la versión de Snyder de Justice League es algo que ha rondado desde que la edición cinematográfica de la cinta llegó a los cines en 2017. Sin embargo, recién se convirtió en una posibilidad concreta durante este año cuando se anunció que la propuesta del director de Man of Steel finalmente vería la luz a través de HBO Max.

En ese sentido, durante una entrevista con el canal de YouTube Beyond The Trailer (vía Comicbook), Snyder explicó por qué decidió terminar su versión de Justice League ahora y todo apunta a que, más allá de la posibilidad ofrecida por el estudio, todo se debe al compromiso que el director sentía con el elenco.

“Les propuse (a Warner Brothers) la película, ¿verdad? Dije como ‘va ser esto. Aquí es donde va', ¿verdad? Justice League”, dijo Snyder. “Y cuando hablé con Jason (Momoa) o Ezra (Miller), ya sabes, estaba comenzando. Es como volver al tiempo de Batman vs Superman, hace años. Lo mismo con Amy (Adams). Se trataba de, ya sabes, esto que íbamos a llevar a un lugar".

“Y siento que cuando llegó esta oportunidad y recibí esta llamada, Toby Emmerich me llamó para decirme ‘Oye, ¿esto es lo que te interesaría hacer?’ y fue francamente impactante”, relató el director. “No estaba listo, pero, pensándolo bien, una de las cosas importantes que me llevó a decir 'está bien’ a este gran trabajo, es una locura, pero fue ese compromiso que hice con esos actores, fue como: terminemos esto. Déjenme dejarlo atrás. Déjenme honrar lo que hablamos sobre la creación, ¿sabes? Porque yo, ya sabes, es famoso que nunca he visto la versión cinematográfica de Justice League, pero solo puedo imaginar que es no de lo que hablamos”.

La versión de Justice League se Zack Snyder se estrenará en 2021 mediante HBO Max, un streaming que aún no está disponible en Latinoamérica.