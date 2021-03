Zack Snyder contó que opina de las películas de Marvel y cómo quería diferenciar del MCU a sus proyectos para DC

Mientras es evidente que Warner Bros pretendía potenciar a sus películas de superhéroes para sacar provecho de ese tipo de producciones como lo ha estado haciendo Disney de la mano de Marvel Studios, recientemente Zack Snyder recalcó no quería que su propuesta para el universo cinematográfico de DC fuera parecida a la franquicia de los Vengadores.

En una extensa entrevista con The New York Times a propósito del estreno de su versión de Justice League, el director de Man of Steel abordó cómo quería que el universo que arrancó con su cinta de Superman fuera una propuesta diferente al que ha hecho Marvel Studios.

“Lo supe antes de (Batman vs Superman), cuando hicimos Man of Steel. Marvel está haciendo otra cosa. Están haciendo, al más alto nivel, esta popular comedia de acción con corazón. Y lo hacen bien”, dijo el director. “Un esfuerzo por duplicar eso es una locura porque son muy buenos en eso. Lo que DC tenía era mitología a un nivel épico e íbamos a llevarlos en este viaje increíble. Francamente, fui el único que dijo eso”.

En última instancia la propuesta de Snyder no prosperó y ahora Warner Bros está emprendiendo otra dirección con sus personajes y películas de DC. No obstante, los detalles que han surgido durante el último tiempo plantean que el dirctor de Batman v Superman efectivamente quería tomar una ruta diferente a Marvel Studios.

En ese sentido, el director recalcó que aunque las ambiciones de Warner Bros podrían haber estado en esa línea, el simplemente no podría haber hecho una cinta más parecida a las del MCU.

“No, en absoluto. No sé cómo golpear una pelota de manera diferente a como la golpeo. Un director tiene una habilidad: tu punto de vista. Eso es todo lo que tienes. Si estás tratando de imitar otra forma de hacer una película, entonces estás en una pendiente resbaladiza”, sentenció Snyder.

Durante la misma entrevista el director de 300 reiteró que su versión de Justice League es su último proyecto en el denominado DCEU y, siguiendo la línea de su visión, refirmó que optó por dejar la película en un cliffhanger debido a que “la petición fue por mi versión de la película”.

La versión de Justice League de Zack Snyder se estrenará este 18 de marzo.