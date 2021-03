Zack Snyder explicó el cambio clave en su plan para las secuelas que quería hacer de Justice League

Hace un par de semanas fue revelado el plan original de Zack Snyder para las secuelas de Justice League. En aquél entonces quedó claro que se trató de una idea que fue cambiando ante las conversaciones con los ejecutivos de Warner Bros., pero al menos servía para establecer un esquema base para todo lo que podría haber sido.

Ahora, con el lanzamiento del denominado Snyder Cut de la película, y luego de que ha reforzado la idea de que no volverá a trabajar con los superhéroes DC, el propio director explicó cómo cambió el plan original que tuvo desde que comenzó a trabajar en Batman v. Superman.

En conversación con Vanity Fair, el director reconoció que filmó la nueva escena de “Pesadilla”, que incluye al Joker de Jared Leto, ya que eso lo acercaba a lo que siempre quiso. “[Cuando hicimos la película] ellos no querían que sugiriera que vendrían más películas, querían que lo dejase en un callejón sin salida tanto como pudiese. Yo estaba: Miren, ese simplemente no es el género. No es del género de los cómics el terminar la historia, sin importar si alguna vez hacemos otra o no”, remarcó.

En esa línea, Snyder profundizó en ese plan de hacer dos películas adicionales. En la primera, la Liga de la Justicia se enfrentaría a una confabulación de villanos liderados por Lex Luthor, solo para caer en última instancia ante la llegada de Darkseid. La muerte de Lois Lane, en ese sentido, daría pie a que Superman fuese controlado por el dios oscuro. Por su parte, la tercera película comenzaría en ese mundo de pesadilla, con Batman llevando a cabo un plan para volver en el tiempo e impedir la muerte de Lois.

“Darseid llega a la Tierra, Superman le dice a Batman: Protege a Lois. Esta es una guerra entre Darkseid y yo. Si puedes ayudarme como un amigo, mantén a Lois a salvo. Lex le dice a Darkseid que la clave para la debilidad de Superman es matar a Lois Lane. Por cualquier razón, Batman falla, Darkseid vuelve y mata a Lois. Batman falla ya que duda. Él y Lois estaban discutiendo”, agrego Snyder.

Todo lo anterior era parte del plan que ya había sido revelado, incluyendo la discusión. En ese sentido, Snyder ahora ratifica que el plan seguía siendo que Batman se hubiese enamorado de Lois en el marco de tiempo existente entre la muerte de Superman y su resurrección en la primera película de Justice League.

Sin embargo, con el paso del tiempo hubo una modificación clave a las consecuencias de ese enamoramiento. Algo que estaba relacionada con un test de embarazo que se alcanza a ver en el Snyder Cut.

“Iba a ser el hijo de Lois y Superman. Él no iba a tener ningún poder, por lo que iba a terminar siendo el nuevo Batman, 20 años después, en el aniversario de la muerte. Ellos toman al joven Bruce Kent hasta la Baticueva y le dicen: Tu tío Bruce estaría orgulloso si haces esto”, explicó el director.

En el plan original, ese nuevo Batman iba a ser el hijo de Lois y Bruce. Sin duda, era el punto más controvertido de lo que fue revelado hace un par de semanas.

