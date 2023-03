Zack Snyder lanzó un teaser para un misterioso anuncio a fines de abril

Zack Snyder, el director de Man of Steel, 300 y Army of the Dead, está preparando algo para el próximo mes de abril.

Este miércoles el cineasta utilizó su cuenta de Twitter para compartir un video promocional de un misterioso proyecto.

En el metraje que dura un poco menos de 15 segundos solo se pueden leer los mensajes “transmisión entrante” y “de Lord Darkseid”. Todo además de algunos entornos de ciencia ficción de fondo y la descripción “círculo completo” en el tweet del director.

En ese sentido, es difícil dilucidar si este anuncio tiene relación con un posible nuevo proyecto cinematográfico de Sndyer o algún evento como sospechan ciertos fanáticos.

De todas maneras, el misterio se resolverá el próximo mes porque como pueden notar el video promete que revelará su propuesta entre el 28 y el 30 de abril.