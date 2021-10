Zack Snyder tiene dudas sobre la posibilidad de que otro director comande una eventual secuela de su versión de Justice League

En estos momentos todo apunta a que el futuro de las películas de DC continuará distanciándose del universo que se pretendía concretar a partir de las películas dirigidas por Zack Snyder y es que aunque el Batman de Ben Affleck volverá en la película de The Flash y tanto el Barry Allen de Ezra Miller como el Aquaman de Jason Momoa y la Wonder Woman de Gal Gadot se preparan para encabezar sus propios proyectos, actualmente no existirían planes para una secuela de la versión de Justice League del director.

Pero como varios fanáticos todavía no renuncian a la idea de ver una continuación de la Justice League de Snyder, en una reciente entrevista con Games Radar+ el director fue consultado por la hipotética secuela y en particular recibió una pregunta respecto a la posibilidad de que otro director comande esa eventual cinta.

“Oh, Dios, no habría pensado en eso”, r espondió Snyder. “Escucha, me encantó hacer todas esas películas de DC, me encantan los superhéroes y el género. Estoy muy emocionado de ver la película de Batman de Matt (Reeves), así que es emocionante. (Aunque) sobre algo así no estoy seguro”

Con Netflix como la nueva casa de los proyectos del director y toda la tensión derivada del lanzamiento del denominado “Snyder Cut” de Justice League no parece descabellado imaginar que Snyder no regrese para otra película de DC de la mano de Warner. Pero mientras Warner Bros sigue con sus nuevos planes el director y sus seguidores no tendrían que preocuparse porque la secuela de esa cinta quede en manos de otra persona.