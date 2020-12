Zack Snyder valoró la apuesta por el Multiverso de las producciones de DC

Ya ha pasado casi un año desde que el Flash de Ezra Miller y el Flash de Grant Gustin se conocieron en el marco del crossover Crisis en Tierras Infinitas del Arrowverso. Sin embargo, con la nueva película de Flash en el horizonte, Zack Snyder fue consultado respecto a ese momento y aprovechó de valorar la apuesta de las producciones de DC por el Multiverso.

Durante una entrevista con TheFilmJunkee, Snyder explicó que cree que es importante que las producciones de DC apuesten por presentarse en un marco donde todas las entregas son válidas.

“Bueno, francamente, me encanta que hayan decidido abrazar su personalidad”, dijo Snyder al ser consultado sobre el encuentro entre ambos Flash. “Creo que siempre existió este tipo de crítica o paso intermedio. ¿Cuál es el paso intermedio? Ya sabes, ¿tratar de ser como Marvel? ¿Intentar hacer lo tuyo? ¿Qué vas a hacer? Pero creo que ahora se está asegurando esta trayectoria muy específica donde, creo y espero, la idea es que sea el cineasta primero (...) que es básicamente lo que permite el Multiverso, el cineasta primero y luego, aquí están los personajes y la opción de juntar a los personajes”.

Cuando DC explicó sus planes para el Multiverso durante DC FanDome básicamente se apuntó a lo que dice Snyder y es que, aprovechando la noción de que existen muchas Tierras paralelas, películas como The Batman, Wonder Woman y Joker podrán coexistir sin la necesidad de estar vinculadas.

En ese sentido, Snyder continuó argumentando que durante años DC ha mantenido diversas propuestas en marcha por lo que esta sería la mejor aproximación para evitar conflictos entre las distintas versiones de los personajes y sus fanáticos.

“Incluso cuando estaba haciendo Man of Steel, Batman v Superman y Justice League, había películas animadas de DC que no tenían nada que ver con lo que estábamos haciendo y también habían programas de televisión de DC que no tenían nada que ver con lo que estábamos haciendo, y no había forma de unirlos sin alienar a un fandom gigante diciendo: ‘Tu Flash no cuenta’ o ‘Tu programa animado no significa nada’”, comentó el director.

A raíz de eso Snyder planteó que este punto podría marcar la gran diferencia entre las apuestas basadas en los cómics de DC y las producciones de Marvel Studios.

“Creo que en Marvel han construido (su universo) durante un largo período de tiempo, así que para cuando llegaron a sus películas posteriores, todo había encajado un poco y todo se movía en la misma dirección”, dijo el director de Man of Steel. “Pero eso nunca iba a suceder (con DC) porque los programas de televisión de DC eran muy populares, porque los programas animados eran muy populares (...) y las películas (de Christopher Nolan) tenían otro tono y eran otro universo. Así que no había forma de decir: ‘OK, vamos a decir que esas cosas no existen y ahora todo es esto’. Y creo que existió ese pensamiento por un tiempo, pero me alegro de que se haya adaptado a un (enfoque) mucho más diverso”.

Marvel Studios también pretendería apostar por un enfoque del Multiverso de la mano de las nuevas películas de Doctor Strange y Spider-Man, por lo que tendremos que esperar ver cómo se diferenciará esa apuesta de lo que DC comenzó a plantear en la televisión con el cameo de Ezra Miller en Crisis en Tierras Infinitas.