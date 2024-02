Zoe Saldaña anticipa las secuelas de Avatar: “Avatar 3, va a ser increíble, y Avatar 4 y 5, es simplemente una locura”

Avatar: The Way of Water, la segunda película de la saga de James Cameron se convirtió en todo un éxito y ahora una de las protagonistas del filme, Zoe Saldaña que interpreta a Neytiri, anticipa lo que llegará en las próximas secuelas.

En conversación con Collider, es que la actriz se refirió al futuro de la saga señalando que “Va a ser increíble”.

“Avatar 3, va a ser increíble, y Avatar 4 y 5, es simplemente una locura. Es cierto. Realmente lo es. Nos ha dejado boquiabiertos. Este es su proyecto que será su legado. Todos pensamos que era Titanic, y resultó que Avatar es su legado, y para nosotros ser parte de algo tan innovador y pionero, es como si fuera un legado para nosotros también. Así que estoy emocionada de volver. Volveremos a trabajar la próxima semana, así que tengo muchas ganas de verlos a todos”.

A pesar de esto aún habrá que esperar unos años para las continuaciones ya que mientras Avatar 3 no llegará hasta diciembre de 2025, Avatar 4 no lo hará hasta 2029 y Avatar 5 hasta 2031, esto en caso de que no exista ningún tipo de retraso.