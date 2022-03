Zoe Saldana ya vio parte de Avatar 2: “Me quedé sin palabras, me emocioné hasta las lágrimas”

No es una exageración decir que las expectativas de cara a Avatar 2 son altas. Después de todo, la película no solo tiene el desafío de conseguir un buen desempeño en taquilla ante el récord de recaudación que aún mantiene su predecesora, sino que la nueva apuesta de James Cameron también está llamada a innovar en materia visual y narrativa sacando provecho de los más de 10 años que han pasado entre la presentación de esta franquicia y el debut de la secuela planificado para diciembre de este año.

Así, mientras desde 20th Century Studios confían plenamente en la historia de Pandora, Zoe Saldana no dudó en aumentar aún más las expectativas de cara a Avatar 2.

En una entrevista con Kevin McCarthy a propósito de su rol en The Adam Project, Saldana reveló que ya vio parte de Avatar 2 y, aunque obviamente no reveló nada sobre la historia que veremos para Jake Sully y Neytiri, adelantó que tanto ella como James Cameron se emocionaron.

“Puedo emocionarme con solo hablar de eso, porque pude ver solo 20 minutos de la segunda entrega justo antes de que terminara el año pasado y me quedé sin palabras, me emocioné hasta las lágrimas”, dijo la actriz. “Una cosa que nadie sabe realmente sobre Jim (Cameron) es que también es un gran llorón, realmente tiene un corazón de oro (...). Esta historia va a ser convincente. Avatar 2 definitivamente es un salto con respecto a Avatar 1, así que creo que realmente tienen que prepararse para ello, pero será una aventura que no olvidarán”.

De acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, Avatar 2 retomará la historia de Neytiri y Jake Sully varios años después de la película original y mostrará cómo ambos personajes han forjado una familia. No obstante, esa aparente paz se verá amenazada ante el regreso de los humanos y los protagonistas tendrán que huir a otro rincón de Pandora donde el agua será predominante.

Aquel aspecto acuático de Avatar 2 ha sido anticipado por el trabajo de Kate Winslet y algunos de los artes conceptuales de la película. Y, aunque Saldana no reveló nada nuevo al respecto, solo enfatizó que Cameron descifró la fórmula para que las escenas bajo el agua se sientan reales.

“(Cameron) Finalmente pudo superar ese desafío”, dijo la actriz sobre la captura de movimiento bajo el agua. “Todo el asunto de que no puedes imitar el agua virtualmente a través de la actuación con captura de movimiento. Fue un desafío que él mismo asumió, y le tomó años, y lo hizo. (Avatar 2) es poderosa y es convincente”.

El estreno de Avatar 2 está programado para diciembre de este año.