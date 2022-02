¿Zombies? El spot de Doctor Strange in the Multiverse of Madness contiene algunas escenas que no están en el nuevo tráiler

Si recién están comenzando a desmenuzar al nuevo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, prepárense para sumar más contenido a sus teorías y especulaciones de la mano del nuevo spot de la película.

Pese a que Marvel Studios lanzó el nuevo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness en el contexto del Super Bowl, durante la transmisión del popular evento en Estados Unidos la compañía no mostró todo ese avance y en su lugar presentó un spot más acotado. Pero aunque sería fácil decir que aquel avance tiene lo mismo que el tráiler y solo es más corto debido a lo costoso que es incluir un anuncio en el Super Bowl, ese no sería el caso y ese spot contaría al menos con tres secuencias que no están en el avance completo.

Así es, de acuerdo a las versiones que se han compartido en redes sociales del avance y publicaciones de usuarios como Erick Davis del portal Fandango, el spot de Doctor Strange 2 que se mostró en los comerciales del Super Bowl incluye a dos nuevas versiones del personaje titular: una que aparece con un atuendo similar al que fue catalogado como Defender Strange por el merchandising de la película; y otra que tiene un aspecto demacrado casi como un zombie.

De hecho, Wanda Maximoff también aparece con una apariencia que perfectamente podría apuntar a su contraparte zombie que ya figuró en la serie What If...?, estableciendo así otra conexión entre la secuela de Doctor Strange y esa serie.

Pero por ahora aquello es solo una especulación y pueden ver el spot de Doctor Strange in the Multiverse of Madness aquí:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo.