10 hitos del Gran Premio de Mónaco, la fecha más glamorosa de la F1

El próximo domingo se disputará una de las carreras más emblemáticas del automovilismo. El Gran Premio de Mónaco, quinta fecha de la temporada de la Fórmula 1, recibirá en su trabado circuito la batalla por el liderato que protagonizan Lewis Hamilton y Max Vesrtappen, regresando el Principado a escena tras la suspensión obligada del año pasado por la pandemia del Covid-19.

Mientras aguardamos las pruebas y clasificatorias, repasamos algo de la historia, dejando 10 grandes hitos que han marcado a la competencia.

1. El GP de Mónaco es uno de los pocos que se comenzó a disputar antes de que se crease la Fórmula 1. La primera edición se realizó en 1929, resultando ganador William Grover, con un Bugatti.

2. Aunque solo se estableció como fecha fija desde 1954, es una de las jornadas emblemas de la F1. Se disputó el primer año de la competencia (1950), imponiéndose como primer ganador el argentino Juan Manuel Fangio. Luego, solo se suspendió los años 1951, 1952, 1953 y 2020.

Juan Manuel Fangio

3. La tradición del GP de Mónaco le permite tener privilegios que otras carreras solo soñarían, entre ellas, el pagar solo una tasa simbólica para ser parte del calendario, a diferencia de las otras fechas que deben desembolsar altas sumas de dinero para asegurar su permanencia.

4. Otro privilegio que se le permite al GP de Mónaco tiene relación con la extensión del trazado. Por reglamento de la FIA, todos los circuitos deben tener, al menos, 3,5 kilómetros; sin embargo, el circuito del Principado llega solo a 3.340 metros -es el más corto de la F1- por lo que los pilotos deben dar 78 vueltas.

5. El circuito callejero de Mónaco tiene zonas que gozan de enorme fama. La más reconocida es la curva Loews, aquella que se encuentra justo frente al Hotel Fairmont. Es una cerrada horquilla con un ángulo de 180º, por lo que los monoplazas deben pasarla a una velocidad que no supera los 50 km/h, cifra que la convierte además en la curva más lenta del calendario.

6. En sus 65 años disputados en el GP de Mónaco, 34 pilotos han ganado el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. El piloto con mayor número de victorias en el Principado es Ayrton Senna, con seis triunfos. Le siguen Graham Hill y Michael Schumacher, ambos con cinco victorias. De la grilla actual, solo 4 corredores se han subido a lo más alto del podio, con Lewis Hamilton con tres triunfos (2008, 2016, 2019).

7. McLaren es la escudería con más triunfos en el Principado, 15, aunque están de sequía desde que ganó Lewis Hamilton en 2008. Le sigue Ferrari con 9 y Lotus con 7.

8. Mónaco es el lugar que han escogido como residencia gran parte de los pilotos que han llegado a la F1. También es un lugar relativamente pequeño, al que se puede acceder en poco tiempo desde cualquier punto. Esto quedó de manifiesto en el GP de 1988, cuando Ayrton Senna, tuvo un accidente que lo privó de la victoria, quedó tan molesto por su accionar que se fue camino a su casa.

9. El GP de Mónaco de 1996 quedó en la historia como el Gran Premio de Fórmula 1 como uno de los más extraños e insólitos al transformarse en la carrera que tuvo el mayor número de abandonos. Ese 19 de mayo finalizaron apenas tres monoplazas, jornada que también significó la primera y única victoria de Olivier Panis en la F1. Los otros pilotos que cruzaron la bandera a cuadros fueron David Coulthard y Johnny Herbert, mientras Heinz-Harald Frentzen abandonó voluntariamente la jornada a tres vueltas del final para asegurar los puntos. Ese día también puntuaron los finlandeses Mika Salo y Mika Häkkinen al completar más del 90% de la carrera.

10. Williams llegará a celebrar al Principado. El equipo fundado por Frank Williams y Patrick Head en 1977 se convertirá en Mónaco en el tercer equipo de la Fórmula 1 que participe en 750 Grandes Premios. Solo es superado por Ferrari y McLaren. Para festejar el hito, el equipo que suma más de un centenar de victorias y que tiene siete títulos de pilotos y nueve de constructores, anunciaron que los FW43B de George Russell y Nicholas Latifi llevarán el nombre de 100 fanáticos que participen de un concurso.

Bonus Track cinematográfico

El Gran Premio de Mónaco es uno de los eventos más glamorosos del mundo. A tal punto llega su trascendencia que en 2005, el recién bautizado equipo Red Bull, llevó a Darth Vader a los pits con el objetivo de darle promoción a “La venganza de los Sith”, la nueva película de la saga Star Wars.

No fue lo único, algunos mecánicos estaban disfrazados como los Stormtroopers, los soldados del Ejército Imperial y entre los invitados estaba nada menos que George Lucas y Chewbacca. Lamentablemente para el novel equipo, la fuerza no los acompañó y ese día abandonaron tanto Vitantonio Liuzzi como David Coulthard.