AC Cobra GT Roadster: el regreso de un clásico británico

A fines del año pasado, te adelantamos que el legendario AC Cobra renacería en 2023 para celebrar sus 60 años de vida. Entonces, su fabricante nos anticipó unos teasers, que mostraban la silueta de la nueva versión del clásico británico, el cual hoy se descubre casi por completo anunciando su presentación para abril.

El nuevo AC Cobra GT Roadster busca mejorar la fórmula del Cobra original, haciendo uso de materiales y tecnologías actuales. Entre ellos, de la fibra de carbono para mejorar su rigidez, aligerar peso y poder crecer en tamaño sin que ello comprometa las prestaciones y las sensaciones.

Así el nuevo Cobra será más largo que su homólogo clásico, con una distancia entre ejes de 2,57 metros, lo que le permitirá brindar un mayor espacio interior y adaptarse mejor a las diferentes tallas.

Aunque no hay una visión clara del habitáculo, se instuye que será completamente nuevo y con un claro estilo neoretro. Es decir, de look clásico, pero con todos los avances de hoy. Cuadro digital, volante multifunción, alzavidrios eléctricos, climatizador, etc.

Bajo su capó, equipará un propulsor 5.0 V8 de origen Ford con 654 Hp y 780 Nm de par. Potencia que se enviará hacia el tren posterior a través de un cambio manual de 6 relaciones o uno automático de 10 relaciones por convertidor de par.

Gracias a los menos de 1.500 Kg de peso que tendrá, el nuevo AC Cobra GT Roadster será capaz de hacer el 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanzar los 278 km/h de velocidad punta.

AC Cars afirma que el GT Roadster estará homologado para circular por carretera y que ya lo pueden reservar clientes de todo el mundo. El precio variará según el país, pero para tener una idea en Reino Unido, las tarifas comienzan en la nada desdeñable suma de 285.000 libras esterlinas ($271 millones).