Ahora sí: Tesla reduce al mínimo sus operaciones en California

Este miércoles te contábamos que Tesla seguía operando a full capacidad pese que las autoridades locales habían hecho un llamado de cuarentena durante tres semanas para evitar la propagación del coronavirus. En las últimas horas, según informa The Verge, la Oficina del Sheriff denunció que la firma no estaba cumpliendo con la medida, tras lo cual Tesla aceptó reducir su planilla de 10 mil trabajadores a 2.500 (aunque no esté claro cómo se protegerá a ese cuarto de fuerza laboral que sigue en funciones).

El lunes se había emitido la orden en seis condados de la Bahía de San Francisco para que todos los negocios ‘no esenciales’ cerraran. Aquellos esenciales tendrían que funcionar al mínimo, se aclaró este miércoles, aunque los fabricantes de automóviles se ubicarían en el primero grupo. Por su parte, los ciudadanos fueron conminados a salir de sus hogares solo para comprar alimentos o remedios.

Finalmente este miércoles a última hora la Oficina del Sheriff del condado de Alameda señaló que “si Tesla continúa operaciones, está igualmente violando las directrices de salud y seguridad de California", agregó que "tendrá que atenerse a las consecuencias que de ello deriven”.

Los Ángeles Times entrevistó a uno de los trabajadores de Tesla, quien prefirió reservar su identidad. “Toda la producción funciona normalmente en las líneas de ensamblaje”.