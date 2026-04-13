Ariel Atom 4RR: un biplaza para circuitos y también para la carretera

La firma británica Ariel Motor Company acaba de presentar el nuevo Ariel Atom 4RR, la evolución más extrema de su icónico deportivo liviano. Este modelo no solo marca el aniversario número 25 del Atom, sino que también se ubica como el más potente jamás fabricado por la marca.

El biplaza equipa un motor 2.0 litros turbo de origen Honda, profundamente modificado, capaz de desarrollar 525 caballos de fuerza y 550 Nm de torque, una cifra que lo sitúa muy por encima del ya potente Atom 4R, consolidando su enfoque absoluto en el rendimiento en pista.

Uno de los aspectos más impresionantes del modelo es su relación peso-potencia. Con cerca de 700 kilogramos, el 4RR ofrece cifras propias de hiperdeportivos, con aceleraciones estimadas por debajo de los 2,5 segundos en el 0 a 100 km/h. Su arquitectura minimalista, sin carrocería convencional, permite maximizar cada componente en función de la velocidad y la precisión.

El modelo se basa en la plataforma del Atom 4R, pero incorpora mejoras en sistemas de lubricación, alimentación y componentes internos del motor, además de ajustes específicos para uso intensivo en circuito. A esto se suma una puesta a punto enfocada en la conducción extrema, con tecnologías derivadas del automovilismo.

Otro punto clave es su exclusividad: Ariel producirá solo 25 unidades del Atom 4RR, todas bajo pedido, reforzando su carácter casi artesanal y altamente especializado. ¿Su precio? Alrededor de 250 millones de pesos.

Más que un auto deportivo convencional, el Atom 4RR representa una filosofía radical donde el peso mínimo, la potencia desbordante y la conexión directa con el conductor son prioridad absoluta. Un verdadero “arma de pista” homologada para calle, que redefine los límites del rendimiento.