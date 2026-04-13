SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Ariel Atom 4RR: un biplaza para circuitos y también para la carretera

    La firma británica celebra los 25 años del Atom con su versión más radical y exclusiva, un modelo de producción limitada con motor de dos litros y 525 Hp de potencia.

     

    La firma británica Ariel Motor Company acaba de presentar el nuevo Ariel Atom 4RR, la evolución más extrema de su icónico deportivo liviano. Este modelo no solo marca el aniversario número 25 del Atom, sino que también se ubica como el más potente jamás fabricado por la marca.

    El biplaza equipa un motor 2.0 litros turbo de origen Honda, profundamente modificado, capaz de desarrollar 525 caballos de fuerza y 550 Nm de torque, una cifra que lo sitúa muy por encima del ya potente Atom 4R, consolidando su enfoque absoluto en el rendimiento en pista.

    Uno de los aspectos más impresionantes del modelo es su relación peso-potencia. Con cerca de 700 kilogramos, el 4RR ofrece cifras propias de hiperdeportivos, con aceleraciones estimadas por debajo de los 2,5 segundos en el 0 a 100 km/h. Su arquitectura minimalista, sin carrocería convencional, permite maximizar cada componente en función de la velocidad y la precisión.

    El modelo se basa en la plataforma del Atom 4R, pero incorpora mejoras en sistemas de lubricación, alimentación y componentes internos del motor, además de ajustes específicos para uso intensivo en circuito. A esto se suma una puesta a punto enfocada en la conducción extrema, con tecnologías derivadas del automovilismo.

    Otro punto clave es su exclusividad: Ariel producirá solo 25 unidades del Atom 4RR, todas bajo pedido, reforzando su carácter casi artesanal y altamente especializado. ¿Su precio? Alrededor de 250 millones de pesos.

    Más que un auto deportivo convencional, el Atom 4RR representa una filosofía radical donde el peso mínimo, la potencia desbordante y la conexión directa con el conductor son prioridad absoluta. Un verdadero “arma de pista” homologada para calle, que redefine los límites del rendimiento.

    Más sobre:NoticiasAriel Atom4RRAutos deportivos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    Lo más leído

    1.
    Honda lanza tres nuevas motocicletas para reforzar su posición en bajas cilindradas

    Honda lanza tres nuevas motocicletas para reforzar su posición en bajas cilindradas

    2.
    Frente al alza de los combustibles, Jaecoo lanza promoción con el 7 SHS

    Frente al alza de los combustibles, Jaecoo lanza promoción con el 7 SHS

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”
    Chile

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Triple homicidio en La Reina: los chats que contradecirían la versión de la viuda de Cruz-Coke

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores
    Negocios

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Corte Suprema da pie atrás a fallo que no extendía el bloqueo a sitios espejo de plataformas de apuestas online

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo
    El Deportivo

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo

    Al lado de Carlos Alcaraz y Armand Duplantis: el prestigioso premio al que postula la fundación chilena Fútbol Más

    La moderación de Lucas Cepeda tras su primera anotación en Europa: “Tengo que ir paso a paso, no he logrado nada”

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile
    Cultura y entretención

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú
    Mundo

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    La juventud húngara celebra el fin de la era Orbán

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones