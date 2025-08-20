Así es el primer circuito offroad que inauguró BYD: tiene una duna récord

BYD acaba de inaugurar en Zhengzhou el primer circuito todoterreno dedicado a vehículos de nuevas energías. Con una inversión de cerca de US$700 millones y una superficie de 150.000 m², el proyecto reúne ocho zonas temáticas que mezclan pruebas extremas, entretenimiento y formación profesional.

Entre sus instalaciones más sorprendentes se encuentra una duna artificial de casi 30 metros de altura y una inclinación de 28 grados, certificada por Guinness como la más alta y larga instalación para ascenso del mundo, construida con más de 6.000 toneladas de arena.

liangjiawei

También destaca una piscina de vadeo de 70 metros, que permite ver a través de cristales subacuáticos cómo el SUV Yangwang U8 avanza flotando y maniobrando en el agua.

El circuito incluye un anillo de baja fricción con superficie húmeda para simular nieve y hielo, una pista principal de 1.758 metros con recta de aceleración de 550 metros, y un área multifuncional de 15.300 m² para pruebas de slalom, frenado de emergencia o sistemas de asistencia avanzada. A esto se suma una zona off-road con 27 escenarios que recrean rutas icónicas y obstáculos extremos, pensados para poner a prueba las capacidades de los nuevos modelos eléctricos.

Más allá del espectáculo, el objetivo de BYD es democratizar el automovilismo eléctrico bajo el concepto “Technology for All”. El circuito busca acercar la experiencia de conducción profesional a miles de personas y fomentar una cultura de movilidad sustentable.

La marca ya anunció que replicará este modelo en otras ciudades chinas, reforzando su papel como líder en innovación y en la expansión global de los vehículos de nueva energía.