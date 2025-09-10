SUSCRÍBETE
Audi sella alianza con otro gigante alemán para su llegada a la Fórmula Uno

La escudería anunció un acuerdo como proveedor oficial de equipamiento con la marca germana deportiva más reconocida del mundo.

 

Audi hará su ingreso a la Fórmula Uno en 2026, luego de adquirir Sauber. Sus pilotos serán el experimentado alemán Nico Hulkenberg y el joven brasileño Gabriel Bortoleto, mientras que la británica Revolut, dedicada a la tecnología financiera, será su patrocinador principal, y tiene un acuerdo con Mecachrome para el desarrollo de los motores.

Ahora, la marca germana acaba de firmar un acuerdo con otro gigante teutón, nada menos que Adidas, que tendrá una colaboración plurianual para ser el proveedor oficial del equipo.

La colección, que cumplirá con los requisitos específicos para los pilotos, mecánicos, ingenieros y otros miembros del equipo, se lanzará en febrero y se ha planteado como objetivo “combinar diseños elegantes, que impresionan por su claridad y precisión, con tecnología de vanguardia”, como señala en el comunicado de prensa.

“Adidas y Audi llevan décadas colaborando en el deporte de alto nivel, basándose en valores compartidos y en el deseo de inspirar a través del rendimiento. Nuestra asociación en la Fórmula 1 va mucho más allá de la búsqueda de la innovación y las máximas prestaciones: combina las fortalezas y las visiones de dos marcas vanguardistas”, dijo Gernot Döllner, CEO de AUDI AG y presidente de Sauber Motorsport AG.

gate.11 GmbH

Mientras que Bjørn Gulden, CEO de la firma de las tres tiras, agregó: “Estamos muy orgullosos de asociarnos con el futuro equipo Audi F1 y apoyar su debut en el más alto nivel de competición de este deporte. La unión de los emblemáticos cuatro anillos y nuestras tres rayas en el paddock de 2026 marca un nuevo y emocionante capítulo en el mundo del automovilismo”.

A principios de este año, la marca deportiva firmó otro acuerdo con una escudería alemana, Mercedes, por lo que ya tiene experiencia en el “Gran Circo”.

