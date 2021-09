Brasil: Multa de $ 430 mil y suspensión de licencia por un año a quien suba videos circulando a exceso de velocidad

Desde ahora en Brasil quienes pretendan presumir de actitudes agresivas e irresponsables al volante, tendrán que andarse con cuidado. Ello, pues las autoridades de aquel país aprobaron en primera instancia una nueva normativa que sanciona con 2.900 reales (casi $ 430 mil) a quien “divulgue, publique o disemine conductas que configuren un crimen de tránsito”. Las penas no solo va para quien suba los videos, sino también a las plataformas que no retiren este tipo de contenido en 24 horas tras una notificación judicial.

En detalle, la moción presentada por la legisladora Christiane Yared, dice que quien comparta el material será multado con el monto correspondiente a una infracción grave multiplicada por 10, lo que da 2.934 reales. En caso de reincidencia de un año corrido, la sanción se duplicará, dando lugar a una multa de 5.869 reales, o sea, unos $ 860 mil. También se aplicará una suspensión por 12 meses de Carteira Nacional de Habilitação (el permiso para conducir) o se aplicará la prohibición de obtener la misma por el mismo plazo en casos en que la persona sancionada no tenga un carné de conducir. En reincidencias, la sanción será por dos años.

El proyecto parlamentario también permite que cualquier tipo de registro visual sea utilizado por las autoridades judiciales para perseguir a quienes cometan infracciones, incluso cuando no sean sorprendidos en flagrancia. Cualquier ciudadano puede informar sobre videos publicados para que se apliquen castigos. Aún no se ha determinado exactamente cómo se aplicará este punto, pero es muy probable que los sitios web de las agencias de tránsito locales abran un área específica para quejas.

Las empresas responsables de redes sociales o canales de difusión también pueden ser sancionadas. Estas serán notificados en un juzgado y tendrán 24 horas para retirar el material. Si no cumplen con la decisión, pagarán una multa de 14.673 reales ($ 2.180.000) -los 293 reales por infracción grave, pero multiplicado por 50- duplicándose en caso de recurrencia dentro de los 12 meses.

En su justificación del proyecto de ley, la diputada Christiane Yared citó los casos de youtubers que ganan dinero con este tipo de videos. “Con el avance de las redes sociales, estas personas piensan que están haciendo algo bueno, pero están haciendo algo triste. Un solo video tuvo 9 millones de visualizaciones y el joven que lo publicó consiguió con él alrededor de 800 mil reales ($ 119 millones) comprando un auto más potente para nuevos videos“, criticó.

El reportero Hugo Leal fue más allá y presentó una queja abierta a los fabricantes. “Nos llamó la atención el hecho de que un fabricante de vehículos, con amplia experiencia en acciones de prevención de accidentes, puso a disposición un vehículo para ser probado por uno de estos influencers que transita por nuestras carreteras cometiendo diversas irregularidades. Esto es inaceptable“, dijo Leal.

En Chile, como te contamos en marzo pasado, no existe una entidad cuya función sea investigar y sancionar este tipo de conductas que se suben a redes sociales. No obstante, en aquel minuto el abogado Jaime Navarro explicó que “en Chile los juzgados de policía local no actúan de oficio ante una grabación o una fotografía. El juez no puede actuar por su cuenta, pero sí puede hacerlo mediante denuncia de Carabineros o de inspectores municipales. Entonces, de existir pruebas suficientes, se podría denunciar al conductor y en caso de comprobarse su culpabilidad, cursar las sanciones o multas respectivas”.

Según indica el sitio Motor1, el proyecto de ley pasará ahora al Senado. Si hay algún cambio, volverá a la Cámara de Diputados para una nueva aprobación y solo entonces se enviará al presidente Jair Bolsonaro para su aprobación. Entraría en vigor 180 días después de la publicación.