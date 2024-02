BYD prepara el lanzamiento de un SUV eléctrico para las masas

BYD está generando expectativas por el lanzamiento de su nuevo modelo Yuan Up, del cual cada vez se van sabiendo más antecedentes. Todo esto en un momento donde la marca se consolida como el mayor fabricante de coches eléctricos a batería del mundo, superando incluso a Tesla. Es por esto que el Yuan Up representa un paso más en su estrategia de expansión global y diversificación de su gama, añadiendo al portafolio un modelo que tiene potencial para convertirse en best seller por unas compactas dimensiones, una silueta atractiva y el anuncio de una política de precios contenidos.

BYD Yuan UP

Este nuevo integrante de la familia Yuan se destaca por su diseño compacto pero con toques bastante robustos, situándose en el segmento SUV B. Sus dimensiones son de 4.31 metros de largo, 1.83 metros de ancho y 1.67 metros de alto, el Yuan Up se posiciona como una alternativa eléctrica al segmento más competitivo donde la marca podría entrar, ofreciendo un duro rival para los tradicionales Hyundai Creta, Nissan Kicks, Peugeot 2008, Opel Mokka y tantos otros competidores del segmento.

La necesidad de desarrollar este producto complementario al Yuan Plus ofrecido en Chile y conocido como Atto 3 en otros mercados es debido a la alta penetración que este modelo tuvo en el uso comercial de transporte de pasajeros, por lo que una parte minoritaria de usuarios de este modelos son particulares.

BYD Yuan UP

La base del nuevo BYD Yuan Up es la e-Platform 3.0, una plataforma desarrollada por la marca que también sirve como base para otros exitosos modelos de la marca, como el BYD Dolphin. Esta plataforma, que ha sido la clave del éxito de BYD en el ámbito de los vehículos eléctricos, garantiza un rango de autonomía sobresaliente, al tiempo en que el uso de los espacios interiores también se posiciona como uno de los mejores de la industria.

El Yuan Up se impulsará mediante un motor eléctrico, según datos adelantados por la marca, podrán existir dos opciones de potencia: 70 kW y 130 kW. Estas opciones permiten una versatilidad que se adapta a diferentes necesidades y preferencias de los consumidores. Además, el modelo estará disponible en tres versiones, aunque aún no se han confirmado las autonomías oficiales, que en teoría debieran rondar los 400 kilómetros.

BYD Yuan UP

La estrategia de BYD con el Yuan Up parece ser clara: combinar la asequibilidad del exitoso Dolphin con la demanda global de SUV. Con los SUV ganando popularidad en todo el mundo, BYD busca posicionarse fuertemente en mercados como Europa, donde los B-SUV y C-SUV son cada vez más apreciados, teniendo como ventaja no ofrecer un precio tan alto frente a un rival similar pero de motor a combustión, dando la posibilidad al público masivo de poder realizar el salto a un auto eléctrico.

Un elemento distintivo del Yuan Up es su propulsión por baterías Blade de BYD, reconocidas por su tecnología LFP (litio-ferrofosfato), diseño CTP (Cell to Pack) y una vida útil estimada de 5.000 ciclos. Esto asegura una experiencia similar al resto de modelos de la marca, que han destacado por la poca degradación y buen desempeño a lo largo del tiempo.

Pronto se esperan más anuncios del modelo que podría masificar el auto eléctrico alrededor del mundo.