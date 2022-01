“Chaleco” López pasa a liderar el Rally Dakar y la armada chilena tiene un día positivo

El Rally Dakar mostró ayer, en su primera etapa puntuable, la ferocidad y rudeza de su trazado, dejando a varios pilotos desconcertados con la navegación. Sin embargo, en la Etapa 2 disputada hoy entre las localidades de Hail y Al Qaisumah, con 338 km de especial, los resultados comenzaron a ser más favorables para los pilotos nacional, destacando el ascenso de Francisco “Chaleco” López al primer lugar en la categoría T3 de Prototipos Ligeros.

El campeón reinante en la serie SSV finalizó hoy en la segunda posición, tras el rookie Guillaume de Mevius, resultado que le permitió pasar a encabezar su serie con un acumulado de 8:30′15′'.

En la categoría Motos, las buenas noticias llegaron por parte de Ignacio Cornejo. El piloto Factory Honda, uno de los candidatos a pelear el Dakar, no tuvo un buen arranque ayer, pero en la etapa 2 logró terminar en la 13ª posición, con lo que escaló seis posiciones en la general, instalándose en el 19º lugar.

“La Etapa 2 fue un día mejor para mí, pero todavía falta un poco… no fue bueno, pero lo hice bastante mejor. Ya me estoy encontrando con la velocidad y la navegación lo que se notó hoy (lunes) porque acorté la distancia con mis antecesores. La concentración ha sido mayor, lo que me ayudará para ir metiéndome más en todas las etapas que restan”, explicó el piloto de 27 años.

Su compañero de equipo en el team japonés, Pablo Quintanilla, no pudo repetir la excelente actuación de ayer y terminó la etapa en la 26ª posición. De todas maneras se mantiene en el grupo de avanzada con su 7º lugar de la general.

Otro que tuvo una jornada mucho más positiva fue Patricio Cabrera. El piloto del equipo Rieju y miembro del Team Maxus Chile, arrancó el día desde la 85ª posición y gracias a un trabajo pulcro, con buena navegación y un ritmo sostenido, logró completar el trazado en un tiempo de 4:13′10′', lo que le permitió avanzar casi 20 casillas, hasta el 68º lugar de la categoría Motos.

“Fue una etapa bastante larga, con más de 700 kilómetros entre enlace y especial, y había mucho frío, pero como soy de la Patagonia eso por suerte no me afecta. Lo bueno es que logramos recuperar bastantes posiciones perdidas en la etapa de ayer, pasamos a muchos pilotos y nos sentimos muy cómodos, con muy buen ritmo y seguros con lo que hacíamos”, precisó el piloto representante de la Patagonia.

La nota negativa del día en la armada chilena la vivió César Zumarán. El piloto nacional literalmente fue atropellado, como se puede ver en el instagram del sitio SMotos, por parte de Giniel de Villiers. El ex campeón del Dakar ni siquiera se preocupó del chileno, quien por suerte pudo terminar la etapa. Según indica el portal especializado, ya estaría presentado el reclamo formal por parte de Zumarán.

Casale sufre con su camión

La categoría Camiones no está resultando muy favorable para Ignacio Casale. En la etapa 2, el chileno junto a su navegante Álvaro León y al mecánico checo Tomas Sikola, debieron priorizar el cuidado del camión, la suspensión, para tratar de llegar sin contratiempos y salir a atacar en otros tipos de terreno que se acomoden más a las especificaciones del camión Tatra.

De esta forma, en los 338 kilómetros de Especial que contemplaba la etapa de hoy, el camión Tatra con el número 511, concluyó en la octava ubicación, a 15 minutos y 58 segundos del primer lugar, que quedó en manos del piloto ruso del equipo Kamaz Master, Andrey Karginov.

“Al igual que ayer domingo, no fue una etapa cómoda para el Tatra, logramos terminar dentro de los 10 primeros, pero nunca nos sentimos a gusto con el tipo de terreno y el trazado, no son superficies o caminos que se acomoden a nuestro camión ni su suspensión, pero de igual manera pudimos hacer una positiva etapa, llegamos bien, sin cometer errores y con el camión en perfectas condiciones. Lo importante es que no hay grandes tiempos de diferencia con nuestros rivales, estamos siendo competitivos y seguimos en la pelea por subir mejorando ubicaciones”, señaló Ignacio Casale.

TABLA GENERAL

MOTOS

1° Sam Sunderland / 8:31′29′'

2° Adrien Van Beveren / +2′51″

3° Daniel Sanders / +3′29″

7° Pablo Quintanilla / +12′31″

19° José Ignacio Cornejo / +46′21

66° John Medina / +3:00′38″

68° Patricio Cabrera /+3:11′14″

100° César Zumarán / CHI / Husqvarna / +5:03′53″

PROTOTIPOS LIGEROS T3

1. Francisco López / 08:30′15′'

2. Sebastian Eriksson / + 07′22′'

3. Pavel Lebedev / + 23′48′'

CAMIONES

1° Dmitry Sotnikov / 07:59′ 07′'

2° Eduard Nikolaev / +02′ 07′'

3° Andrey Karginov / +18′ 34′'

7° Ignacio Casale / +47′ 48′'