Chery y las 5 curiosidades que seguro desconocías

Cuando se habla de Chery, se trata de innovación, calidad, tecnología y diseño, de esa constante búsqueda por mejorar y lograr lo óptimo. Todo ello no sería posible si miles de consumidores alrededor del mundo no la eligieran. Es que la marca se ha convertido rápidamente en la favorita de muchos mercados, y Chile no es la excepción.

Por eso, Chery te cuenta algunos datos curiosos sobre su propia historia, para que sigas conociendo a tu compañera de ruta.

1- El origen de la compañía

Chery Automobile Co. Ltd fue fundada el 8 de enero de 1997, en la ciudad de Wuhu, Anhui, en China. La empresa fue creada con el propósito de contribuir con la motorización de la economía en la región. El nombre de la marca se origina en la palabra inglesa “Cheery” (alegre) pero con la omisión de una E.

2- Capacidad de producción

En la actualidad Chery posee una capacidad de producción anual de 900 mil autos y motores, y 450.000 transmisiones. Los productos de Chery cubren vehículos para pasajeros, comerciales y minivans.

Actualmente hay más de 20 modelos de Chery disponibles en todo el mundo y, además, nuevos modelos serán presentados sucesivamente.

3- Laboratorio de prueba de impactos

Fundado en julio de 2010, el laboratorio de prueba de impactos abarca un área de 32 mil metros cuadrados. Está equipado con un sistema de prueba de avanzada, que permite realizar las pruebas conforme a las normas de América del Norte, además del C-NCAP de China y la normativa Euro NCAP, del Viejo Mundo.

Aquí se prueban toda clase de colisiones, para simular todos los posibles accidentes de tránsito que los usuarios puedan sufrir en el mundo real. Este laboratorio es el más grande de Asia y el tercero más grande a nivel mundial.

4- La plataforma T1X

Se trata de una arquitectura modular flexible, liviana y rígida, que mejora el uso del espacio y optimiza los recursos al permitir una diversidad carrocerías de distintos formatos y tamaños. La distancia entre ejes que presenta esta plataforma varía entre 2.560 y 2.800 mm. Por otra parte, la altura libre del piso va desde los 145 a 190 mm.

La T1X puede soportar modelos con cinco y siete plazas de capacidad. Actualmente, está en la mayoría de los vehículos. Para el futuro, tienen pensado fabricar cinco nuevos modelos utilizando esta arquitectura, entre los que se incluyen un SUV de batalla corta y larga, SUV de siete plazas, una van y un Tiggo 7 PHEV (Plug-In Hybrid Vehicle). Estos modelos estarán disponibles en todo el mundo.

Además, hay pruebas que demuestran la superioridad de la T1X respecto a otras plataformas, en cuanto al rendimiento de manejo y el consumo de combustible.

5- La plataforma M1X

La plataforma M1X es la primera plataforma de automóviles de Chery que se adhiere a un proceso de desarrollo positivo en forma de V, desarrollada en conjunto con Jaguar Land Rover.

Las pruebas de rendimiento revelan que la plataforma M1X es más avanzada que la de otras marcas que existen en el mercado. De las plataformas con la misma distancia entre ejes, los productos de la M1X tienen mejor espacio para la cabeza en las filas de los asientos delanteros y traseros, junto con una mayor distancia al suelo. Esto significa una mejor capacidad de ocupación, mayor confort, seguridad y economía del vehículo.

Actualmente, esta plataforma es la que se usa en el Tiggo 8 PRO.

Para más información visita la página web chery.cl o sus redes sociales.