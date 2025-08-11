Conoce el último hiperdeportivo vieja escuela y análogo

En un mercado dominado por híbridos y asistentes electrónicos, la firma británica Garagisti & Co. se atreve con una propuesta opuesta: el GP1, un hiperdeportivo concebido para ofrecer sensaciones puras, sin filtros ni artificios.

Bajo su carrocería se esconde un motor V12 atmosférico de 6.6 litros, desarrollado por Italtecnica, capaz de entregar casi 800 caballos de fuerza a 9.000 rpm y más de 700 Nm de par. Toda la potencia se transmite a las ruedas traseras a través de una caja manual Xtrac de seis velocidades, una rareza en tiempos de transmisiones automáticas. El conjunto se monta sobre un monocasco de fibra de carbono que mantiene el peso en apenas 1.000 kilos, garantizando agilidad extrema.

El diseño, obra del ex Bugatti y Rimac Ángel Guerra, toma inspiración de joyas como el Lancia Stratos Zero o el Lamborghini Countach, reinterpretadas con trazos contemporáneos y soluciones aerodinámicas integradas, sin alerones exagerados.

El habitáculo sigue esa misma filosofía: minimalista, sin pantallas gigantes, con controles esenciales y ventilación integrada, pensado para conectar al conductor con la máquina.

Exclusivo por definición, el GP1 tendrá solo 25 unidades ensambladas a mano en el Reino Unido, cada una personalizada al gusto de su dueño. Su precio arranca en torno a los 3 millones de dólares, e incluye un programa que permite a los compradores participar en detalles del desarrollo y compartir jornadas con el equipo que lo creó.

El GP1 no busca batir récords de eficiencia ni abrazar la electrificación. Su meta es más sencilla y a la vez más ambiciosa: recuperar la emoción pura de conducir.