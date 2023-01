Conor McGregor es atropellado mientras andaba en bicicleta: “No era mi momento”, dijo

Este fin de semana Conor McGregor sufrió un gran susto. Mientras andaba en bicicleta por las calles de su natal Irlanda, el luchador fue atropellado por un automóvil.

Así lo relató a través de sus redes sociales, donde mostró la fuerte herida de uno de sus glúteos y su bicicleta tirada sobre el pavimento.

“Acabo de recibir un golpe de un automóvil desde atrás. Una trampa del sol, el conductor no podía verme. A toda velocidad me atravesó. Gracias a Dios no era mi momento. Gracias, lucha libre y judo también; tener una conciencia en el aterrizaje me salvó la vida”, explicó el deportista.

Como se puede ver en el video, la bicicleta recibió un buen golpe. Al recibirlo por la parte trasera, McGregor salió despedido y acabó en el suelo. Sin embargo, gracias a su entrenamiento, supo acomodar el cuerpo para que el impacto contra el asfalto no fuera tan duro, por lo que no sufrió lesiones graves.

El conductor, llamado Nick, se paró para atender a Conor, para descubrir que el irlandés ya estaba en pie por su cuenta. Solo algo fatigado por el susto y ligeramente dolorido, pero en buen estado en general.

La historia terminó bien, pues colocaron la bicicleta en el maletero del auto y Nick llevó a McGregor hasta su casa.