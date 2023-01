Cornejo, Cabrera y De Gavardo mantienen su alza en el Rally Dakar

La armada chilena sobre dos ruedas volvió a tener un buen día en el Rally Dakar, ya que Ignacio Cornejo, Patricio Cabrera y Tomás de Gavardo avanzaron en la tabla general tras disputarse la quinta etapa en Arabia Saudita.

En la serie principal, el iquiqueño Cornejo del Monster Energy Honda Team finalizó segundo, a solo 13 segundos de su compañero de equipo, Adrien Van Beveren, lo que le permitió saltar hasta el noveno lugar en la clasificación general que ahora lidera el estadounidense Skyler Howes.

“Fue una buena etapa, donde pudimos empujar con buen ritmo durante todo el día, pese a que fue muy largo el tramo y duro físicamente. No fallamos en la navegación como otros competidores de adelante. Por eso fue una jornada sólida. Muy contento de cómo se dio”, comentó Nacho Cornejo a su llegada al campamento de Ha’il.

Pese a no lograr su mejor resultado, Pablo Quintanilla se mantiene en el grupo de avanzada y no cede el séptimo lugar en la general.

En la serie Rally 2, para pilotos privados, el alza en las posiciones fue considerable para los representantes chilenos.

Patricio Cabrera completó su mejor jornada en lo que va de la presente edición del Dakar, finalizando la quinta etapa en el 19° lugar, resultado que además le permite ascender a la 22° posición de la general de la categoría Rally 2.

El piloto nacional completó los 373 km de especial que se disputaron en un bucle en Ha’il en un tiempo de 5:38′58′', a 56′36′' del ganador de la etapa, el francés Romain Dumantier. Con esto, el corredor que este año se convirtió en Leyenda del Dakar, suma un total de 30:05′47′' desde el comienzo de la prueba, a 5:21′48′' del líder, el mismo Dumantier.

Al considerar la tabla general del Dakar, con los pilotos de la categoría Rally GP, Cabrera marcha en el 44° lugar.

“Estamos muy contentos por nuestra actuación. Hoy tuvimos nuevamente una etapa muy dura, todo el día sobre arena, sobre estos ‘lomos de camello’ que le dicen acá, por lo que fue un día muy cansador, con casi 380 km de especial y casi 12 horas en total arriba de la moto. Pero me sentí muy bien, fui constante y eso me permitió llegar en una muy buena posición. Además, estoy ‘entero’ físicamente para enfrentar las próximas etapas”, dijo el piloto del equipo Rieju y representante de los colores de JMC.

Tomás de Gavardo, por su parte, avanzó en la tabla de posiciones tras concluir 36° en el tramo y quedar 34° en la tabla general.

“En la Etapa 5 me sentí mejor que en la anterior. Si bien la arena mojada sigue siendo traicionera, pude controlar casi en su totalidad a la moto KTM. Sin embargo, hoy no vi bien un cortado y caí a un vacío de dos metros. Me doble el brazo derecho, pero sin mayores consecuencias. Solo dolor, pero rápidamente me reincorporé. Mañana serán casi 800 kilómetros totales de carrera así hay que recuperarse y seguir mejorando”, indicó el piloto de 23 años.

“Chaleco” recupera terreno

Superado los dos inconvenientes vividos en las etapas 3 y 4, la dupla chilena de Francisco “Chaleco” López y Juan Pablo Latrach salieron decididos a acortar la gran brecha de más de dos horas y media que lo separan del líder de la categoría Vehículos Ligeros T3, el belga Guillaume de Mevius, logrando en la Etapa 5 el segundo lugar, detrás del estadounidense Seth Quintero a solo 4′47′'.

Con este resultado, se ubicaron en la quinta posición de la general y lograron acortar en 36 minutos la distancia con De Mevius.

“Fue una especial muy dura, muy técnica, muy golpeadora, con muchos saltos, casi 400 kilómetros de especiales y había que cuidar la máquina. El piso estaba blando, pero era muy fácil romper. Habíamos tenido dos días muy malos… Lo importante, además, es que llegamos de día”, dijo “Chaleco” al llegar a la meta, considerando que en Arabia Saudita se oscurece a las 17:30 horas y que baja muchísimo la temperatura cuando cae la noche.

Quien no tuvo la misma fortuna fue Ignacio Casale, quien lamentablemente sufrió la rotura del diferencial trasero, lo que le impedirá seguir peleando este año. Eso sí, tal como indicó en sus RRSS, espera mejorar y mantener el proyecto con Yamaha.