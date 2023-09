¿Cuál era el auto favorito de Amy Winehouse?

Pese a lo corta de su carrera, Amy Winehouse dejó una huello imborrable en la historia de la música, con una potente voz cargada de sentimiento y grandes éxitos como Back to Black, Rehab y You Know I´m No Good, entre otros.

Hoy la célebre cantante británica cumpliría 40 años, por lo que la recordamos a través de su auto favorito. Hablamos del Nissan Figaro, un ejemplar que compró solo meses antes de su muerte, por lo que no pudo disfrutarlo como quizás hubiese querido.

El Nissan Figaro es un auto clásico y de fabricación japonesa de dos puertas, compacto y con un estilo retro. El vehículo se lanzó en 1991 y tuvo una producción limitada.

La inspiración que se tomó para crear el Nissan Figaro fueron los carros europeos de los años cincuenta, por lo que también se le dio ese color pastel que lo hace más llamativo, junto con los detalles cromados que tiene.

El Nissan Figaro también tiene un motor de cuatro cilindros. Originalmente se fabricaron 8 mil unidades y dicho auto clásico pasó a ser de culto. Por esa razón, hasta la grandiosa Amy Winehouse tuvo uno.