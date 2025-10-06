SUSCRÍBETE
¿Cuáles son las marcas de vehículos más vendidas en Chile?

El reciente informe de la ANAC, correspondiente el mes de septiembre, confirma a dos compañías japonesas y dos coreanas entre las de mejor rendimiento en 2025.

 

La industria automotriz vivió un septiembre muy alegre, luego que se conocieran las cifras de ventas. Por primera vez desde marzo de 2023, la comercialización de vehículos superó las 30 mil unidades en el país, con 31.871.

Como siempre, el reporte incluyó el detalle de las marcas que mejor desempeño han tenido durante este 2025, ítem donde Toyota tiene el mejor acumulado del año.

La compañía japonesa lidera las ventas acumuladas a septiembre, con 18.364 unidades y una participación de mercado de 7,9%, números que se sostienen principalmente por las ventas en SUV (9.886) y Camionetas (6.565), segmentos en los que se ubica en el primer lugar.

A Toyota le siguen Suzuki, con 17.323 unidades comercializadas, gracias a su rendimiento entre los vehículos de pasajeros, con 10.266, área que domina con el 24,3% del market share.

A las dos marcas japonesas le siguen dos coreanas: Hyundai y Kia. La primera luce números de 15.572 unidades vendidas, mientras la segunda tiene 14.152.

La marca china mejor ubicada es GWM, en el octavo lugar, con 11.172 nuevas inscripciones, correspondientes al 4,8% del mercado.

De todas formas, las más de firmas 30 chinas en Chile dominan en ventas según origen de la marca (31,3%). El gigante asiático también domina por en el acumulado por país de fabricación (40,3%).

Este es el top 10 de las marcas más vendidas:

  • Toyota: 18.364
  • Suzuki: 17.323
  • Hyundai: 15.572
  • Kia: 14.152
  • Chevrolet: 13.105
  • Peugeot: 11.779
  • Ford: 11.705
  • GWM: 11.172
  • Changan: 8.920
  • Mitsubishi: 8.894
