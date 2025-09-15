El microauto eléctrico de $7 millones que ya suma 30 mil pedidos

El mercado de la micromovilidad eléctrica suma un nuevo protagonista que ya genera gran expectación: el AL6, un microauto urbano desarrollado por la firma Austraux, con sede en Dubai.

Presentado en la feria tecnológica IFA de Berlín, el modelo se posiciona como un rival directo del Citroën Ami y logró superar las 30.000 reservas en apenas días, un reflejo del creciente interés por este tipo de vehículos compactos y asequibles.

Con solo 2,26 metros de largo, el AL6 es incluso más pequeño que su competidor francés, lo que lo convierte en una opción ideal para las congestionadas ciudades europeas.

Su propuesta es clara: ofrecer una movilidad eléctrica sencilla, económica y respetuosa con el medioambiente. El precio de entrada arranca en torno a los 5.990 euros (unos $6,8 millones), con la posibilidad de acceder a versiones más equipadas y potentes que amplían prestaciones y autonomía.

El modelo básico monta un motor trasero de 5,8 caballos y una batería de litio capaz de entregar unos 80 kilómetros de autonomía, con una velocidad máxima cercana a los 45 km/h.

Para quienes buscan mayores capacidades, la marca ha preparado variantes que alcanzan hasta 120 kilómetros de autonomía e incluso opciones con mejores acabados y más velocidad en su versión AL7 Pro.

Pese a su sencillez mecánica, el microcoche sorprende por su equipamiento: techo panorámico, conectividad para smartphones, sensores de aparcamiento, acceso sin llave y un interior personalizable mediante vinilos y accesorios.

El éxito de reservas anticipadas confirma que existe una fuerte demanda por alternativas urbanas de bajo costo que permitan a los usuarios acceder a un coche eléctrico sin grandes desembolsos. Austraux, con su AL6, apunta a convertirse en un nuevo referente de la movilidad urbana accesible, compacta y sostenible.