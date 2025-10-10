SUSCRÍBETE
El musculoso Renault 5 Turbo 3E hace su estreno en la pista

El mini superdeportivo eléctrico de la marca francesa, inspirado en su icónico modelo de rally, con potencia brutal, diseño audaz y una producción exclusiva, hizo su presentación en el Tour de Córcega.

 
CATHY DUBUISSON

Presentado durante 2024, el Renault 5 Turbo 3E sigue la huella de las marcas de revivir viejas glorias de su portafolio. En este caso, vale aclarar, lo hace de manera salvaje y musculosa, hasta con esteroides.

El vehículo 100 % eléctrico no es solo la reinterpretación moderna del famoso R5 Turbo de los años 80. En su reciente debut público en el histórico rally Tour de Córcega, mostró ser uno de los estandartes en el nuevo capítulo en la estrategia eléctrica de la marca.

CATHY DUBUISSON

Este Turbo 3E adopta una arquitectura dedicada, con dos motores eléctricos ubicados en las ruedas traseras (in-wheel motors), que entregan una potencia combinada de 555 Hp y un torque de 4,800 Nm. Gracias a esto, acelera de 0 a 100 km/h en menos de 3,5 segundos. Sus prestaciones lo colocan muy cerca del rendimiento propio de los superdeportivos modernos.

Para mantener la agilidad y reducir peso, su carrocería está construida con materiales ligeros. El vehículo tiene una masa total relativamente contenida (unos 1.450 kg), lo cual, en combinación con su diseño compacto (4,08 metros de largo por 2,03 metros de ancho), le permite ofrecer sensaciones deportivas intensas. La plataforma incorpora un chasis de aluminio y una superestructura de fibra de carbono para maximizar rigidez y eficiencia.

CATHY DUBUISSON

En el plano de la autonomía, el Turbo 3E monta una batería de 70 kWh que promete superar los 400 km según el ciclo WLTP. Además, su arquitectura de 800 voltios admite cargas ultrarrápidas: de 15% a 80% en apenas 15 minutos, con cargas DC de hasta 350 kW.

Su diseño estético es otra pieza clave, en el que mezcla rasgos retro con modernidad. Las líneas evocan al Renault 5 Turbo original, aunque reinterpretadas con volúmenes más pronunciados, alerones sutiles y detalles de aerodinámica activa. Las ruedas, los pasos de rueda ensanchados y los faros cuadrados LED destacan la agresividad sin romper con la memoria visual del modelo icónico.

CATHY DUBUISSON

Este lanzamiento también se acompaña con una edición limitada: únicamente 1.980 unidades, número simbólico que remite al año en que apareció el R5 Turbo original. Las reservas se abrieron en abril pasado, con entregas proyectadas para 2027 en Europa, Medio Oriente, Japón y Australia. Los precios parten en 160 mil euros ($176 millones), previo pago de una reserva de 50 mil euros ($55 millones).

