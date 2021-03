Así es el garage que deja el fallecido Kobe Bryant

Este domingo el mundo se conmocionó al conocer la muerte de Kobe Bryant. El retirado basquetbolista estadounidense falleció en trágicas circunstancias cuando su helicóptero capotó en el Calabasas, California. Bryant se trasladaba junto a su hija Gianna, de 13 años, y un grupo de siete personas entre amigos de la menor y de la propia estrella de la los Lakers. Las causas del accidente, que produjo una serie de repercusiones a todo nivel, comenzando por el propio presidente Donald Trump, hoy son materia de investigación de las autoridades locales.

Pese a que el pentacampeón de la NBA fue archiconocido por su talento y su pasión por el baloncesto, el dinero que obtuvo durante su carrera alimentó otro desconocido hobby de la hoy extinta leyenda. Es que “Black Mamba” también era un fan de los autos deportivos, y en su garage se encuentran algunas obras codiciadas por cualquier amante tuerca.

Criado en Italia, luego de que su familia se mudara allí durante su niñez (hablaba fluidamente ese idioma), Kobe Bryant no ocultaba su gusto por los superdeportivos itálicos. De hecho, en 2016, subió un video probando un Ferrari en uno de los circuitos de la compañía de Maranello.

Pero Ferrari no eclipsaba los gustos del ex basquetbolista. Entre el lote de su propiedad, se cuenta, por ejemplo, un Lamborghini Murciélago (en realidad propiedad de su esposa) que equipa un motor V12 de 5.2 litros.

Esta perla amarilla de 572 caballos fue configurada especialmente tanto en sus llantas como en el tono oscuro del interior. Su precio tras equipársele una caja automática (originalmente es un deportivo manual), es de US$ 400 mil.

De todos modos, no solo Italia ocupa un lugar en el garage del laureado deportista. Es que Bryant también tenía en su ramillete un Bentley Continental GT en tono Colorshift Pearl. Este efecto conseguido desde el bronce y plata al púrpura es también obra de una personalización. El precio de lista para este deportivo británico es de unos US$ 200 mil. Este Bentley no vivía solo bajo la propiedad de la estrella de los Lakers, puesto que se acompaña de un Bentley Azure Mulliner convertible.

Volviendo con los hiperdeportivos italianos, uno de los que habría estado entre los favoritos de Bryant, es un Ferrari F430 de 2012. Este linajudo Cavallino Rampante equipa un fiable motor V8 que entrega 562 Hp y se liga a una caja de doble embrague de siete relaciones.

Pero el F430 también tenía a un escudero, ya que asimismo hacía gala de un descapotable 458 Italia, cuyo corazón también de configuración V8 desarrolla 570 caballos de potencia.

Finalmente, entre aquellos autos de producción estadounidense, uno de los que más destaca es un Chevrolet Impala de 1964. Es un auto muy especial, debido a que fue un regalo del rapero Snoop Dogg a Kobe Bryant cuando este último se retiró profesionalmente del baloncesto en 2016. Como puedes ver, el clásico americano lleva los tradicionales colores de Los Ángeles Lakers.