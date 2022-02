Gary Medel denuncia amenazas a su familia por un choque en que se vio involucrado su papá

Este miércoles Gary Medel utilizó su cuenta de Instagram para denunciar un particular hecho. El volante formado en Universidad Católica, que actualmente milita en el Bologna de Italia, acusó amenazas a su familia por un siniestro vial ocurrido en la comuna de Quilicura, en el que participó su padre Luis, quien colisionó por el costado a otro vehículo que viró a la izquierda desde una tercera fila.

En su perfil @gary_medel17, el bicampeón de América expresó que “como se ve claramente en las imágenes, el conductor realizó una maniobra indebida y peligrosa cruzando desde la primera a la tercera pista para doblar a mano izquierda, momento en el que mi papá frenó aunque no alcanzó a evitar el choque. Más allá de quién tenga la responsabilidad, comparto las imágenes y estas palabras porque no me parece que luego de lo sucedido, tanto mi familia como yo seamos amenazados, insultados y apuntados al punto de publicar la dirección de mis papás para que se tomen represalias en su contra”.

El Pitbull agregó: “si bien es cierto que mi papá, de 63 años, se fue en un momento, lo hizo porque se asustó al ser insultado e increpado tanto desde el auto que se cruzó como de un motorista que lo salió persiguiendo. Esperemos que lo que sucedió no vuelva a ocurrir”.













¿Quién te parece que tiene la culpa en este siniestro vial, que, como la gran mayoría, era perfectamente evitable?