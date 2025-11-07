Honda desafía las tendencias y apuesta por un motor V6 híbrido de gran tamaño

En un escenario donde la mayoría de los fabricantes apuestan por eliminar los motores de combustión, Honda ha decidido ir en dirección contraria: perfeccionarlos.

Durante un taller técnico reciente, la marca japonesa presentó las tecnologías clave que acompañarán a su próxima generación de vehículos híbridos autorrecargables de gran tamaño (HEV), destacando un nuevo motor V6 de desarrollo propio, que cumplirá con las regulaciones ambientales más estrictas del mercado.

Este propulsor forma parte de un sistema híbrido completamente renovado que también integra nuevos módulos de tracción eléctrica y un paquete de baterías optimizado, diseñados para ofrecer una combinación inédita de rendimiento, eficiencia y costos contenidos.

El prototipo combina el V6 con hasta dos o tres motores eléctricos, uno situado en cada uno de los ejes, para ofrecer tracción integral eléctrica cuando sea necesario.

Según la compañía, los próximos híbridos de gran tamaño lograrán mejorar en más de un 30% su eficiencia de combustible respecto de los modelos de combustión equivalentes, gracias a una gestión energética de última generación que adapta los modos de conducción según las condiciones del trayecto.

Pero el objetivo de Honda no se limita al ahorro. También quiere elevar la experiencia de manejo, aumentando en más de un 10% la aceleración a fondo frente a los actuales modelos de combustión. Esto será posible gracias a la mayor eficiencia del nuevo V6, la optimización de cada unidad de tracción y la asistencia eléctrica del sistema híbrido.