Honda presenta la nueva era de sus motos en el EICMA 2025
La marca japonesa presentó en la muestra en Milán con una ofensiva de modelos que reafirman su posición frente a la innovación y una movilidad más inteligente.
En el EICMA 2025 de Milán, el escenario más importante del motociclismo mundial, Honda salió a demostrar por qué es sinónimo de tecnología, pasión y futuro. Su despliegue unió tradición e innovación, para presentar su flamante generación de motocicletas, que apuntan a empujar el nuevo rumbo de la movilidad sobre dos ruedas, manteniendo intacta la esencia que ha caracterizado a la marca japonesa durante siete décadas.
Honda CB1000GT: la gran protagonista
Se trata de una rutera diseñada para quienes buscan viajar lejos sin renunciar al confort ni a las prestaciones. Su motor, inspirado en la Fireblade, ofrece un equilibrio entre potencia y refinamiento, mientras que la suspensión electrónica Showa EERA, el control de crucero, la conectividad Honda RoadSync y su aerodinámica optimizada mediante CFD la posicionan como una compañera ideal para los largos recorridos. Con su silueta elegante y deportiva, la GT redefine el concepto de gran turismo en dos ruedas.
Honda V3R 900 E-Compressor Prototype: el futuro
Este prototipo lleva la ingeniería a un nuevo nivel. Su motor V3 de 900 cc con compresor electrónico es una primicia mundial y ofrece la fuerza de un propulsor de 1.200 cc con una suavidad sin precedentes. Su diseño asimétrico y el nuevo emblema Honda Flagship Wing simbolizan la perfecta fusión entre creatividad, control y rendimiento.
La marca también amplió el alcance de su innovador E-Clutch, el sistema que permite cambiar de marcha sin usar el embrague, ahora disponible en cinco nuevos modelos, entre ellos las Hornet, Transalp y CBR500R.
La renovación de la Honda SH125i
Con un diseño más afilado, su última versión fabricada en Italia llega con pantalla TFT de cinco pulgadas y conectividad total. Además, Honda mostró la CB1000F que debuta en Europa
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.