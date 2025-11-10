Honda presenta la nueva era de sus motos en el EICMA 2025

En el EICMA 2025 de Milán, el escenario más importante del motociclismo mundial, Honda salió a demostrar por qué es sinónimo de tecnología, pasión y futuro. Su despliegue unió tradición e innovación, para presentar su flamante generación de motocicletas, que apuntan a empujar el nuevo rumbo de la movilidad sobre dos ruedas, manteniendo intacta la esencia que ha caracterizado a la marca japonesa durante siete décadas.

Honda CB1000GT: la gran protagonista

Se trata de una rutera diseñada para quienes buscan viajar lejos sin renunciar al confort ni a las prestaciones. Su motor, inspirado en la Fireblade, ofrece un equilibrio entre potencia y refinamiento, mientras que la suspensión electrónica Showa EERA, el control de crucero, la conectividad Honda RoadSync y su aerodinámica optimizada mediante CFD la posicionan como una compañera ideal para los largos recorridos. Con su silueta elegante y deportiva, la GT redefine el concepto de gran turismo en dos ruedas.

Honda V3R 900 E-Compressor Prototype: el futuro

Este prototipo lleva la ingeniería a un nuevo nivel. Su motor V3 de 900 cc con compresor electrónico es una primicia mundial y ofrece la fuerza de un propulsor de 1.200 cc con una suavidad sin precedentes. Su diseño asimétrico y el nuevo emblema Honda Flagship Wing simbolizan la perfecta fusión entre creatividad, control y rendimiento.

La marca también amplió el alcance de su innovador E-Clutch, el sistema que permite cambiar de marcha sin usar el embrague, ahora disponible en cinco nuevos modelos, entre ellos las Hornet, Transalp y CBR500R.

EICMA 2025 Press Conference CIRO MEGGIOLARO

La renovación de la Honda SH125i

Con un diseño más afilado, su última versión fabricada en Italia llega con pantalla TFT de cinco pulgadas y conectividad total. Además, Honda mostró la CB1000F que debuta en Europa