    Honda presenta la nueva era de sus motos en el EICMA 2025

    La marca japonesa presentó en la muestra en Milán con una ofensiva de modelos que reafirman su posición frente a la innovación y una movilidad más inteligente.

     
    26YM Honda CB1000GT

    En el EICMA 2025 de Milán, el escenario más importante del motociclismo mundial, Honda salió a demostrar por qué es sinónimo de tecnología, pasión y futuro. Su despliegue unió tradición e innovación, para presentar su flamante generación de motocicletas, que apuntan a empujar el nuevo rumbo de la movilidad sobre dos ruedas, manteniendo intacta la esencia que ha caracterizado a la marca japonesa durante siete décadas.

    Honda CB1000GT: la gran protagonista

    Se trata de una rutera diseñada para quienes buscan viajar lejos sin renunciar al confort ni a las prestaciones. Su motor, inspirado en la Fireblade, ofrece un equilibrio entre potencia y refinamiento, mientras que la suspensión electrónica Showa EERA, el control de crucero, la conectividad Honda RoadSync y su aerodinámica optimizada mediante CFD la posicionan como una compañera ideal para los largos recorridos. Con su silueta elegante y deportiva, la GT redefine el concepto de gran turismo en dos ruedas.

    Honda V3R 900 E-Compressor Prototype: el futuro

    Este prototipo lleva la ingeniería a un nuevo nivel. Su motor V3 de 900 cc con compresor electrónico es una primicia mundial y ofrece la fuerza de un propulsor de 1.200 cc con una suavidad sin precedentes. Su diseño asimétrico y el nuevo emblema Honda Flagship Wing simbolizan la perfecta fusión entre creatividad, control y rendimiento.

    La marca también amplió el alcance de su innovador E-Clutch, el sistema que permite cambiar de marcha sin usar el embrague, ahora disponible en cinco nuevos modelos, entre ellos las Hornet, Transalp y CBR500R.

    EICMA 2025 Press Conference CIRO MEGGIOLARO

    La renovación de la Honda SH125i

    Con un diseño más afilado, su última versión fabricada en Italia llega con pantalla TFT de cinco pulgadas y conectividad total. Además, Honda mostró la CB1000F que debuta en Europa

    Homicidio en Ñuñoa: mujer es asesinada por su sobrino en departamento donde ambos vivían

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Personas con más de 50 transacciones que iniciaron actividades: SII detecta subdeclaración de IVA por casi US$4 millones

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Confirman fechas y montos de la próxima postulación al Subsidio Eléctrico

    A qué hora y dónde ver el último debate presidencial de este lunes

