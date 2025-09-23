Kia entra a la cancha como el Auto Oficial del Mundial Sub 20 Chile 2025
Con una flota de 129 vehículos, la marca coreana acompañará la logística del torneo juvenil que parte este sábado.
En una ceremonia realizada en el Estadio Nacional, Kia Chile entregó de manera simbólica una flota de 129 vehículos que movilizarán a las 24 delegaciones que desde el sábado participarán del Mundial Sub 20, confirmando su condición del Auto Oficial del certamen planetario.
“Esta entrega simboliza nuestro compromiso con el deporte y con una movilidad más inteligente, conectada y sustentable”, comentó Felipe Saitua, gerente de negocios de Kia Chile.
La flota incluye modelos como Carens, Carnival, EV5, EV9, Sonet, Sorento y Sportage, que estarán distribuidos en las ciudades sede: Santiago, Valparaíso, Talca y Rancagua. Una vez finalizado el torneo, los vehículos se pondrán a disposición del público a través de la red Kia.
Durante la ceremonia también se presentó el trofeo oficial del campeonato y se exhibieron cinco modelos de la marca, reforzando la conexión entre la pasión por el fútbol y Kia.
Además de garantizar la logística del evento, la marca coreana desplegará una agenda de actividades pensadas para acercar la marca a los hinchas. Entre ellas, destacan sorteos en redes sociales para ganar entradas, el concurso “Mi Mejor Sub-20” que premiará con un Kia Morning a un joven entre 17 y 20 años, y la participación de niños portadores del balón, incluyendo dos representantes de la Fundación Make-A-Wish.
Durante el torneo, los fanáticos también podrán visitar el Mobile Pop-Up Kia en el Estadio Nacional, un espacio interactivo donde conocer los modelos eléctricos EV5 y Tasman, disfrutar de juegos, premios exclusivos y actividades familiares.
