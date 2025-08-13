La millonaria inversión de Ford para su nueva plataforma de autos eléctricos

Ford Motor Company da un paso audaz hacia el futuro eléctrico al presentar su nueva plataforma universal de vehículos eléctricos (Universal EV Platform), una apuesta que busca transformar la producción y democratizar el acceso a autos eléctricos asequibles.

La iniciativa forma parte de una inversión de US$5.000 millones, destinada a desarrollar cuatro nuevos modelos eléctricos, entre ellos una camioneta mediana que será el primero en utilizar esta plataforma, cuyo lanzamiento está previsto para 2027 con un costo estimado de US$30 mil.

La arquitectura modular permitirá una reducción significativa de costos: un 20% menos de piezas, un 25% menos de sujetadores y un 40% menos de estaciones de trabajo en planta. También contará con un tendido de cables simplificado, más liviano y eficiente.

Uno de los avances clave es el uso de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP), más económicas y sostenibles, que formarán parte estructural del vehículo. Esto reducirá el peso total y optimizará el espacio interior.

Ford también está innovando en el proceso productivo, reemplazando la tradicional línea de ensamblaje por un modelo tipo “árbol de ensamblaje”, con líneas paralelas que convergen para mejorar la eficiencia, la ergonomía de los trabajadores y la flexibilidad de producción.

La planta de Louisville, en Kentucky, recibirá US$2.000 millones en inversiones y sumará 2.200 empleos, mientras que el BlueOval Battery Park, en Michigan, obtendrá cerca de US$3.000 millones y 1.700 puestos de trabajo.

En Ford se preguntan si hace 120 años, con la plataforma para el Model T este se convirtió en el auto universal, ¿por qué no pueden repetirlo ahora, en la era de la electrificación?