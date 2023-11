La respuesta sin filtro de Adam Driver a espectador de “Ferrari”

Como era de esperarse, la película “Ferrari” ha dado harto de qué hablar antes de su estreno, programado para el próximo 14 de diciembre. Ahora, en medio de su tour promocional, Adam Driver, el actor que encarna a “Il Commendatore”, se salió de cualquier protocolo ante la pregunta de un espectador.

El actor, conocido sobre todo por su papel como Kylo Ren en Star Wars, se encontraba en un evento de ‘Q&A’ (preguntas y respuestas) en el que participaban espectadores, cuando uno de ellos, más que una pregunta, hizo la siguiente afirmación: “las escenas de accidentes en ‘Ferrari’ parecían bastante duras, drásticas y, debo decir, cursis para mí. ¿Qué es lo que piensas?”.

Ante esto, Driver no se cortó ni un pelo y no pudo ser más claro: “Que te jodan, no lo sé. Siguiente pregunta”, dijo entre las reacciones de sorpresa de la audiencia.

Como era de esperar, el clip se ha hecho viral en ‘X’, la red social anteriormente conocida como Twitter y actualmente ha sido reproducido 2,9 millones de veces, tiene 8.000 likes, ha sido reposteado en más de 1.000 ocasiones y ha recibido más de 200 respuestas.

De éstas, llama la atención el apoyo generalizado que hay al actor, con la mayoría de la gente estando de acuerdo con él, tildando al espectador de impertinente o señalándo directamente que se trata de una ronda de preguntas, no un lugar al que vas a dar tu opinión.