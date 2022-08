La versión más aventurera del Mazda CX-50 se apellida Meridian

A fines del año pasado, Mazda descubrió el CX-50, un nuevo SUV enfocado en Norteamérica, que de paso se convirtió en el primer modelo del fabricante nipón en salir de la nueva planta Mazda Toyota Manufacturing (MTM) de Huntsville, Alabama, Estados Unidos.

Entonces la firma japonesa prometió rudeza y espíritu juvenil, acompañado de accesorios para viajar y afrontar terrenos difíciles. Pues bien, casi un año después, hoy sale a la luz el Mazda CX-50 Meridian Edition, la versión más aventurera del SUV en cuestión.

Lo primero, decir que la edición Meridian no cambia nada bajo el capó. Es decir, equipa el mismo motor Skyactiv de cuatro cilindros turbo, 2.5 litros y 256 Hp, así como tracción en las cuatro ruedas y una transmisión automática de seis marchas.

El primer cambio importante está en las ruedas, que ahora son de 18″ y están calzadas con neumáticos Falken all terrain, para cimentar las aspiraciones de este SUV en diversos terrenos.

El resto de las modificaciones son meramente cosméticas, con gráficos especiales en el capó, tono negro metalizado en las llantas, nuevas molduras y protectores en los costados, y dos colores únicos: polymetal gray o zircon sand.

En cuanto al interior, la única opción disponible para este modelo es cuero terracota, con acentos negros.

Igualmente, Mazda ofrece dos paquetes de personalización por si lo anterior resulta poco. La opción añade una rejilla de carga en el techo y salpicaderas adelante y atrás. En tanto, que el paquete Meridian Choice integra rieles, rejilla y salpicaderas, además de retoques estéticos a las luces y molduras, así como un diseño único a los gráficos del capó.

Respecto de precios, el Mazda CX-50 Meridian Edition cuesta US$ 39.959 (unos 36 millones de pesos), US$ 2.800 ($2.5 millones aprox) más que la versión convencional. Por su parte, el paquete Apex tiene un valor de US$ 1.235 ($1.1 millones) y el Meridian Choice US$ 1.899 ($1.7 millones).