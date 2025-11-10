Lando Norris tiene el título a la mano: ¿cómo y cuándo puede lograrlo?

Lando Norris se quedó con la pole position en el GP de Brasil. Foto: @F1 (X).

Luego de su impecable fin de semana en Sao Paulo, Lando Norris se distanció de sus escoltas, Oscar Piastri y Max Verstappen, y ahora tiene la posibilidad cierta -aunque no sencilla- de conseguir su primera corona de la Fórmula Uno en la próxima fecha, programada para el 23 de noviembre en Las Vegas.

El británico de McLaren es el líder del campeonato con 390 puntos, 24 más que coequipo australiano, y 49 por encima del tetracampeón Max Verstappen.

Por delante, el campeonato tres Grandes Premios (además de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) y una prueba sprint (Qatar), lo que significa que aún está en juego un máximo de 83 puntos máximos, una cifra suficiente para cambiar el panorama dramáticamente.

Por lo mismo, hay una cosa clara: Norris no puede ser campeón en la prueba nocturna de Nevada. Pero sí es posible que deje atrás a uno de sus rivales: Verstappen.

Si el británico consigue, al menos, 10 puntos más que Verstappen en Las Vegas, el neerlandés quedaría descartado, pues la diferencia pasaría a ser de 59 unidades, con 58 en disputa.

Dejar en el camino a Piastri, quien hasta antes de las vacaciones era sólido líder, pero ya acumula cinco carreras fuera del podio, requerirá un poco más de tiempo.

El australiano, incluso, podría recuperar la punta del certamen. ¿Cómo? Si gana en el desierto estadounidense y Norris queda fuera de los puntos en la siguiente fecha.

Si Norris se adjudica dos de las tres carreras que restan, es el campeón. Pero también podría serlo sin ganar ninguna: si Piastri gana todo lo que queda, el británico necesitaría ser segundo en las tres carreras convencionales (54 unidades), y tercero en la carrera sprint (60), para ser inalcanzable. En el fondo, si Piastri acumula 60 puntos, será el nuevo monarca.

¿Max Verstappen aún puede ser campeón? Sí, aunque su camino no es sencillo. De partida, tiene que adjudicarse las tres fechas que quedan y esperar que Norris no sume más de 34 de los 83 en disputa.