Los autos que quisiéramos tener en Chile en 2022, pero que probablemente no veamos...

Hace un año exacto -y tras un improvisado concilio del equipo MT Motores- te dijimos qué modelos nos hubiera encantado que debutaran en Chile a lo largo de 2021, pero que lo más probable era que ello no ocurriera. Así -y solo como ejemplo- Alpine no llegó al país, ni menos su aclamado deportivo A110. Chevrolet tampoco lanzó el Corvette. Por su parte, Ford no trajo el Puma ST, ni menos el Bronco. En Toyota, ni rastros de la Tacoma ni del GR Supra.

Esta vez, tomando solo modelos presentados en 2021, replicamos aquella nota con los se perfilan como los grandes ausentes en 2022. Tú dirás cuál de todos se echará más de menos.

Honda Passport TrailSport

Desarrollado y fabricado en Estados Unidos, este SUV que se ubica por sobre el CR-V y por debajo del Pilot, debutó en versión TrailSport en septiembre. Se trata del primero de dicha familia, que se enfoca en un estilo mucho más aventurero, con aptitudes más propias para salirse del camino.

El Passport Trailsport, que está desarrollado sobre la misma arquitectura del citado Pilot, está impulsado por un motor V6 de 3.6 litros, que desarrolla 280 caballos. Parece muy poco probable que lo veamos en suelo nacional, puesto que Honda ni siquiera comercializa la versión base del Pilot y hoy se enfoca más en importar modelos de Asia y Brasil.

Hyundai Santa Cruz

Varios quedaron flechados con esta pick-up monocasco desde el mismo minuto de su presentación, en abril. Se trató de la Santa Cruz, el resultado de un proyecto gestado por largos años en los laboratorios de Hyundai, y que aterrizó como la gran rival de la también flamante Ford Maverick (esta sí llegará al país el próximo año). Ambas son unibody y en el caso de la Santa Cruz, viene desarrollada sobre el SUV Tucson.

En MT Motores consultamos en varias oportunidades durante 2021 si es que la Santa Cruz podría llegar al país, pero se nos contestó que ni siquiera estaba en evaluación. Lo cierto es que esta camioneta Hyundai nació enteramente dedicada al mercado de Norteamérica, de manera que no hay ningún plan por el momento para dotarla de un motor diésel. En EE.UU. se vende en motorizaciones cuatro cilindros de 2.5 litros aspirado y 2.5 litros con turbo. Muy bonita, pero por ahora no.

Hyundai Casper

Otro modelo de la marca surcoreana, esta vez muy pintoresco, es el Hyundai Casper. Se trata de un pequeño auto para cuatro ocupantes, que luce una silueta de estilo SUV. Está completamente pensado para el mercado de Corea del Sur, al punto que su producción se lleva a cabo en Gwangju.

Su arribo a Chile asoma como muy poco factible, puesto que sobre esta misma base Hyundai ya vende en Chile los modelos Made in India i10 y Atos.

Land Rover Defender V8 Bond Edition

Poco probable, mas no imposible. Así podría decirse que es una hipotética llegada del Defender más potente hecho jamás, que en esta pasada además pertenece a la exclusiva partida Bond Edition (por Bond, James Bond).

En septiembre, justo coincidiendo con el estreno de No Time to Die, la firma británica puso en venta el Land Rover Defender V8 Bond Edition, una partida única de 300 unidades. Todos, cómo no, están movidos por el bloque V8 5.0 litros supercargado, que entrega 525 caballos y 625 Nm de par máximo. Así, ¿quién no se sentiría como el famoso agente?

Mazda CX-50

Se presentó en noviembre como una primicia: primero, porque es el Mazda de enfoque más aventurero a la fecha y, segundo, porque se comienza a fabricar en enero en la planta Mazda Toyota Manufacturing, el nuevo complejo de ambos gigantes nipones en Alabama, Estados Unidos.

Si bien parece un hecho que el CX-50 terminará por reemplazar en el mediano plazo al hoy exitoso CX-5, su arribo al país no pareciera estar en los planes inmediatos.

Mercedes-Benz Clase C Estate All Terrain

¿Un station wagon en Chile? Eso ya parece cosa del pasado. Lo cierto es este segmento muy popular en la década del 90, hoy tiene muy pocos adeptos locales. Hoy compiten en dicho terreno solo vehículos como el Volvo V60 Cross Country o el Subaru Outback. ¿Habrá espacio para más? Todo apunta a que no.

La fiebre SUV, rozando hoy el 45% de participación en ventas totales parece ser una buena razón para que el mercado local se pierda el Mercedes-Benz Clase C Estate All Terrain. Este particular modelo de enfoque off-road cuenta en el mejor de los casos con el motor turbodiésel tetracilíndrico OM 654 M de 2.0 litros, que entrega 261 caballos de potencia y un brutal torque de 550 Nm de par. La tracción es 4Matic y además cuenta con sistema de hibridación ligera.

Opel Astra

El clásico compacto alemán, ahora en su sexta generación, también parece estar bien lejos de Chile. La marca del rayo ha trazado su hoja de ruta poniendo el foco más en los familiares, donde recientemente estrenó el nuevo Mokka.

Las sorpresas para 2022 también vendrán en el segmento de los familiares. Los hatchbacks compactos ya tiene poco tiraje en Chile y así el Astra no obtendría boletos para venir.

Peugeot 308 SW

El primo del Opel Astra, el primero en llevar el nuevo león retro de Peugeot, pareciera tener más claro el camino para decir presente en Chile (al menos en versión hatchback). Lo que sí no ocurriría es el desembarco la variante station wagon (se mostró en junio).

Si bien la marca del león tiene una larga tradición en este tipo de carrocerías alargadas y de buen capacidad de maleta, el mercado manda y el SW tampoco asomaría su estilizada nariz por Chile. Una pena.

RAM TRX

Esta sí que aún nadie la ve venir. Literal. En MT Motores hemos insistido a RAM con la pregunta, repitiendo como loros y, de paso, parafraseando a un conocido colega argentino que en cada evento -sin importar el auto- planteaba la misma duda: ‘¿Y cuándo llega a la Argentina?’. Acá, evidentemente preguntamos que cuándo llega la RAM 1500 TRX a Chile Solo han sonado los grillos.

Lo casi seguro es que la camioneta de serie más potente del mundo, aquella con el motor supercargado V8 6.2 litros de 702 Hp que amilanó a la Ford F-150 Raptor, no se verá ni oirá por aquí en 2022. Al menos no de manera oficial.

Toyota Aygo

La japonesa Toyota sorprendió hace poco al presentar la nueva generación del citycar Aygo. Y en la práctica ahora más que un citycar, el Toyota Aygo asoma esta vez como el SUV más pequeño del line-up.

Se trata entonces de un simpático modelo con todo el equipamiento en confort y seguridad propios de un auto pensado para el Viejo Continente (incluso incorpora versiones con techo de lona corredizo). Su arribo a Chile es casi una utopía. ¿Por qué? Haciendo un juego con su contenida motorización 1.0 litros aspirada, un medio español tituló que el Aygo se trata de los 72 caballos más caros del mercado. En pesos chilenos, el modelo base gira en torno a los $ 17 millones.

Toyota Tundra

¿Toyota Tundra en Chile? La verdad no suena descabellado, y es que hasta hace un par de temporadas la marca comercializó sin problemas la segunda generación de la Toyota Tundra, aquella movida por el motor V8 de 5.7 litros.

En la práctica, es muy posible que la tercera generación de la Tundra fabricada en San Antonio, Texas, aterrice tarde o temprano en el país. Lo que sí asoma como poco factible es que lo haga durante el transcurso de 2022, puesto que la producción en el citado complejo tejano inició recién el 3 de diciembre. Como te contamos en septiembre, la Tundra jubiló al veterano bloque V8, pero de todos modos hoy es más potente (y eficiente) en cualquiera de sus dos variantes de seis cilindros en V.

Volkswagen Golf R Variant

Si bien el Volkswagen Golf y la versión más radical GTI entre los tracción delantera, fueron develados en 2020, en el año que hoy concluye la marca de la V y la W sumó el atrevido Golf R Variant, que, a su vez, viene como un escisión del Golf R tradicional de tracción total (mostrado en noviembre de 2020).

Volkswagen en Chile ya le bajo el pulgar al Golf MkVIII de base, de modo que pensar en un Golf R Variant, el station wagon de tracción total, parecería un mero sueño. ¿Pero a quién lo le gustaría soñar con aquel SW con 320 caballos dirigidos a las cuatro ruedas?

¿Hay alguno más que te hubiera gustado sumar?