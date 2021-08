Morgan Plus Four CX-T: el clásico inglés se atreve en la tierra

Morgan es una marca británica reconocida a nivel mundial por su roadster, de diseño clásico, que ha conseguido perdurar a lo largo de décadas, el cual hoy nos sorprende con una versión preparada para circular por tierra con gran soltura.

Se trata del Morgan Plus Four CX-T, una edición especial del descapotable pensada para el off-road que añade detalles como jaulas antivuelco interna y externa, faros de rally, suspensiones elevadas o diferencial autoblocante.

Solo se fabricarán ocho ejemplares antes de que acabe el año, cada una con un precio de 200.000 euros (unos $185 millones).

Según firma inglesa, el auto se inspira en las competiciones todoterreno que Morgan realizaba a comienzos del siglo pasado. En tanto, que fue creado en conjunto con los expertos de Rally Raid UK, con el fin de garantizar su conducción off-road a altas velocidades.

El Morgan Plus Four CX-T cuenta con trapecios Plus Six modificados que ensanchan las vías y aumentan el recorrido de los amortiguadores. La distancia al suelo es de 230 milímetros, mientras que los casquillos, hechos a medida, de los brazos inferiores de la suspensión aumentan la durabilidad del conjunto.

Un cubrecárter de cinco piezas protege los bajos de la carrocería frente a impactos de los obstáculos. También se rediseñó el sistema de escape que sale por el lateral del vehículo, en la parte trasera, mejorando el ángulo de salida.

Asimismo, Morgan revisó la parte trasera para crear un área de almacenamiento lo suficientemente grande para albergar dos ruedas de repuesto de tamaño convencional. Este espacio también cuenta con dos maletas Pelican impermeables, una caja de herramientas de aluminio Zarges y dos depósitos de combustible Rotopax de 11 litros cada uno.

Debajo del capó, se encuentra la misma unidad BMW con turbocompresor de 2.0 litros y cuatro cilindros en línea que la compañía utiliza en otros modelos como el Plus Four de serie. Desarrolla 255 Hp de potencia que envía a través de un diferencial trasero electrónico (BMW X-Drive) con software personalizado.

Dispone de tres modos predeterminados: ‘Carretera’ con el diferencial abierto, ‘All-Terrain’ con un 45% de bloqueo y ‘All-Terrain Extreme’ con un 100% de bloqueo.