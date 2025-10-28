SUSCRÍBETE
Nuevo Ford Bronco Badlands 2026: una actualización todoterreno

La nueva versión tiene un motor 2.7L EcoBoost V6 biturbo, suspensión HOSS 3.0 y el paquete Sasquatch, para lograr un confortable dominio off-road.

 
Preproduction model shown with available equipment. 2022 Bronco Wildtrak is exclusively available for current unscheduled order holders. However, supplies are limited and there are no guarantees. Order bank is projected to open Summer 2022. Professional d

La versión Wildtrak no va más. Ford acaba de presentar en Chile el Bronco Badlands, poco más de un año después de su último lanzamiento, buscando reactivar la gama.

Pensado para el off-road, cuenta con un motor 2.7L EcoBoost V6 biturbo con 315 hp de potencia y 556 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 10 velocidades, tracción 4x4 avanzada con interacción automática bajo demanda y suspensión HOSS 3.0 con amortiguadores Fox de derivación interna.

Entre sus principales novedades está la barra estabilizadora delantera desconectable, para una mayor articulación de la suspensión, y los siete modos de manejo disponibles, entre ellos el Rock Crawl que optimiza la tracción y el control en caminos rocosos de alta complejidad.

En el interior, su tablero es 100% digital, que permite al conductor configurar la visualización de indicadores clave según el modo de conducción seleccionado. Asimismo, viene con asientos de cuero Black Onyx calefaccionados, climatizador bizona, tablero digital de 12”, sistema de sonido B&O Bang & Olufsen con 12 parlantes, conectividad inalámbrica a Apple CarPlay y Android Auto, y hasta seis puertos USB inteligentes.

Sus medidas son 4.813 mm de largo, 2.200 mm de ancho, 1.913 mm de alto y 2.949 mm entre ejes, con un maletero de 1.008 litros. Tiene un despeje del suelo de 292 mm, una capacidad de vadeo de 850 mm y ángulos de ataque, ruptura y salida de 43,2°, 26,3°, 37° respectivamente.

Equipado con el exclusivo Sasquatch Package, que cuenta con un sistema 4x4 avanzado, que agrega el modo 4x4-4A, llantas de 17” con capacidad Beadlock, neumáticos 35″, protectores metálicos, rock rails y cubre cárter.

En seguridad, el Bronco Badlands incorpora Ford Co-Pilot 360, que incluye cámara 360°, sensor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado, control crucero adaptativo con Stop & Go, además sistema de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia y dirección evasiva.

¿Cuánto cuesta el Ford Bronco Badlands 2026? Ya disponible en Chile, su precio es de $63.990.000.

