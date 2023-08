Pía Vera, gerente de Subaru: “Es un tremendo desafío y lo tomo como tal”

“Muchísimo orgullo”, son las palabras de Pía Vera, gerente de Subaru Chile, la primera mujer en asumir este rol dentro de la firma a nivel global y en su primera entrevista como tal.

La ejecutiva -ingeniera comercial de profesión-, quien lleva más de 12 años en la marca ligada al área de márketing, asumió el cargo hace un mes y su debut fue el lanzamiento del renovado Evoltis.

“La verdad que si me hubieran preguntado hace 12 años cuando entré a la industria automotriz, jamás me hubiera imaginado haber hecho un crecimiento de carrera en esta línea. Es un tremendo desafío y lo tomo como tal, en el fondo, de estar creciendo en una industria que es potencialmente muy masculina, pero que, además, igual ha ido cambiando en los últimos años. Particularmente, en donde hoy día convivo, que es en Inchcape -representante de la firma en Chile- existen estos esfuerzos por potenciar el talento femenino, y la verdad es que, en el fondo, estoy súper agradecida porque han hecho un trabajo conmigo y con muchas otras mujeres para entregarnos las herramientas y llegar a estos cargos un poquitito más de liderazgo. Para la fábrica, eso sí, creo que no es tema, pues su cultura es acceder a ellos a través de los méritos y hoy se dio que me tocó a mí.

Conoces muy bien la marca, ¿cuál crees que será tu sello en esta etapa?

Efectivamente, al llevar tanto tiempo en Subaru, siento que parte de la construcción de la marca actual ya tiene mucho de mi sello. Por lo tanto, para mí, igual es como un poco la continuidad. Obviamente, yo creo que la visión femenina, en cargos de este nivel, aportan un montón en el fondo, desde la perspectiva también de la postventa, donde en mi cargo anterior no tenía mucha participación y obviamente todo lo que tiene que ver con la relación con los clientes.

Creo que es donde, probablemente, con todo el tema de la pandemia y un poco con la digitalización de los procesos y todo, es donde mayor hayamos flaqueado en el último tiempo. En esta cercanía con el cliente y en la preocupación por el proceso completo en donde queremos trabajar y poner foco.

¿Cuáles son los desafíos de Subaru para este 2023-2024

Este ha sido un buen año para nosotros. El primer desafío, que un poco ya lo sentimos como medianamente desbloqueado, era volver a tener como normalizado y asegurado el abastecimiento de la fábrica, eso ya no es tema y podemos trabajar más tranquilos en ese sentido. Los desafíos principales vienen, primero, dados por las alzas de costo de los fabricantes, que un poco van a empujar, claramente, no solo la marca, sino que probablemente el mercado, a seguir en este tren como de alzas de precios.

No es fácil dar a conocer esto, pues antes se podía explicar por la falta de stock, pero la tecnología y el alza de algunos componentes están provocando esta subida de precios que no estábamos acostumbrados como país. Ahí tenemos que trabajar para ser claros para que el cliente entienda. Esto no solo se da con nuestra marca, sino en toda la industria automotriz y es algo global, no solo local.

¿Y el segundo desafío?

Hay un punto que no depende de nosotros y tiene que ver con el ciclo de los productos. Ahí viene un trabajo muy importante con fábrica y de cómo nos planteamos un line-up que podamos ir refrescándolo. Vamos a buscar versiones que estén disponibles en otros mercados para que podamos tenerlas en Chile, ya sea motorizaciones o variantes de equipamiento.

Todo lo que tenga que ver con electromovilidad ciento por ciento, el plan de subaru es claro y está pensado para 2026, de momento solo contamos con variantes híbridas y habrá que esperar un poco para subirnos a ese carro

Respecto a las ventas, ¿cuáles son los objetivos de este año?

Después de casi cinco años, hemos vuelto a nuestro market share histórico de 2% y eso nos tiene muy contentos. La idea es poder mantenerlo y seguir creciendo en los segmentos en los que competimos en el mercado chileno. Hay modelo que no están disponibles, pero estoy segura que conseguiremos nuevas variantes para, justamente, entregar una mejor oferta de los productos que tenemos hoy en la gama y así poder satisfacer a nuestros clientes, que en general son muy fieles a la marca Subaru.