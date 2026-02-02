SUSCRÍBETE POR $1100
    Premios Los Mejores 2026: Estos son los finalistas de la 19ª edición

    La premiación organizada por MT de La Tercera ya definió los nombre de sus candidatos en las principales categorías. El galardón cuenta con el patrocinio de ANAC, tendrá un jurado internacional y los ganadores se conocerán en marzo.

     

    La 19ª edición de los premios Los Mejores 2026 ya tiene a sus nominados. El tradicional reconocimiento, organizado por MT de La Tercera y patrocinado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), vuelve a poner en vitrina a los vehículos más destacados del mercado chileno, considerando lanzamientos, nuevas generaciones y renovaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

    En total, se contabilizaron 116 estrenos de vehículos nuevos, nuevas generaciones y restyling para las categorías Auto, SUV, SUV Grande, Premium, Camioneta, Vehículo Comercial y Deportivo. Además, en la categorías Ecológico Enchufable y Ecológico No Enchufable participaron 41 y 17 modelos, respectivamente.

    El proceso contempla observar a los finalistas en la pista de Codegua durante marzo, instancia en la que se enfrentarán a pruebas dinámicas que permitirán evaluar desempeño, comportamiento y coherencia técnica en condiciones reales.

    La ceremonia de premiación se realizará en una fecha aún por confirmar.

    Los nominados de cada categoría son los siguientes:

    Mejor Auto

    • Changan Eado Plus IDD
    • MG 3
    • Suzuki Dzire
    • JAC Ignite 30x
    • Hyundai Inster

    Mejor SUV

    • Changan CS55 Plus IDD
    • Cupra Terramar
    • Deepal S05
    • Ford Territory
    • Jaecoo 5
    • Jeep Avenger
    • Nissan Kicks
    • Subaru Forester
    • Volkswagen Tera
    • Volkswagen Tiguan

    Mejor SUV Grande

    • Chery Tiggo 9
    • Deepal S07
    • Exeed RX
    • Ford Expedition
    • GWM Haval H6
    • Hyundai Palisade
    • Jetour T1
    • Lynk & Co 08
    • Renault Koleos
    • Toyota 4Runner

    Mejor Camioneta

    • BYD Shark
    • Changan Hunter REEV
    • Chery Himla
    • GWM Poer P500
    • Kia Tasman

    Mejor Vehículos Comercial

    • Mercedes-Benz eVito
    • Mercedes-Benz eSprinter
    • Volkswagen Caravelle

    Mejor Vehículo Premium

    • Audi A6 Sportback e-tron
    • BMW Serie 2 Grand Coupé
    • BMW X3
    • Lexus RZ
    • Volvo EX90

    Mejor Vehículo Ecológico Enchufable

    • Audi A6 Sporback e-tron
    • BYD Shark
    • Chevrolet Spark
    • Deepal S05
    • Hyundai Inster
    • Jaecoo 6EV
    • Lexus RZ
    • Link&Co 08
    • Skoda Elroq
    • Volvo EX90

    Mejor Vehículo Ecológico No Enchufable

    • Cupra Terramar
    • Honda CRV-e:HEV
    • Jeep Avenger e-Hybrid
    • Renault Koleos
    • Subaru Forester

    Mejor Vehículo Deportivo:

    • Aston Martin Vantage
    • Ferrari 12Cilindri
    • MINI JCW
    • Land Rover Defender OCTA
    • MG Cyberster
    • Porsche Taycan Turbo GT
    • Porsche 911 GTS T-Hybrid
    Más sobre:NoticiasLos Mejores 2026MT La TerceraAnacPremiaciónVehículosSuvEcológicosHíbridosEléctricosVehículos ComercialesIndustria automotriz

