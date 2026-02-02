Premios Los Mejores 2026: Estos son los finalistas de la 19ª edición

La 19ª edición de los premios Los Mejores 2026 ya tiene a sus nominados. El tradicional reconocimiento, organizado por MT de La Tercera y patrocinado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), vuelve a poner en vitrina a los vehículos más destacados del mercado chileno, considerando lanzamientos, nuevas generaciones y renovaciones realizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

En total, se contabilizaron 116 estrenos de vehículos nuevos, nuevas generaciones y restyling para las categorías Auto, SUV, SUV Grande, Premium, Camioneta, Vehículo Comercial y Deportivo. Además, en la categorías Ecológico Enchufable y Ecológico No Enchufable participaron 41 y 17 modelos, respectivamente.

El proceso contempla observar a los finalistas en la pista de Codegua durante marzo, instancia en la que se enfrentarán a pruebas dinámicas que permitirán evaluar desempeño, comportamiento y coherencia técnica en condiciones reales.

La ceremonia de premiación se realizará en una fecha aún por confirmar.

Los nominados de cada categoría son los siguientes:

Mejor Auto

Changan Eado Plus IDD

MG 3

Suzuki Dzire

JAC Ignite 30x

Hyundai Inster

Mejor SUV

Changan CS55 Plus IDD

Cupra Terramar

Deepal S05

Ford Territory

Jaecoo 5

Jeep Avenger

Nissan Kicks

Subaru Forester

Volkswagen Tera

Volkswagen Tiguan

Mejor SUV Grande

Chery Tiggo 9

Deepal S07

Exeed RX

Ford Expedition

GWM Haval H6

Hyundai Palisade

Jetour T1

Lynk & Co 08

Renault Koleos

Toyota 4Runner

Mejor Camioneta

BYD Shark

Changan Hunter REEV

Chery Himla

GWM Poer P500

Kia Tasman

Mejor Vehículos Comercial

Mercedes-Benz eVito

Mercedes-Benz eSprinter

Volkswagen Caravelle

Mejor Vehículo Premium

Audi A6 Sportback e-tron

BMW Serie 2 Grand Coupé

BMW X3

Lexus RZ

Volvo EX90

Mejor Vehículo Ecológico Enchufable

Audi A6 Sporback e-tron

BYD Shark

Chevrolet Spark

Deepal S05

Hyundai Inster

Jaecoo 6EV

Lexus RZ

Link&Co 08

Skoda Elroq

Volvo EX90

Mejor Vehículo Ecológico No Enchufable

Cupra Terramar

Honda CRV-e:HEV

Jeep Avenger e-Hybrid

Renault Koleos

Subaru Forester

Mejor Vehículo Deportivo: